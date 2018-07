Volley: la conferma di Simone Buti chiude il mercato del Gi Group Monza LEGGI Il sorteggio europeo - Si chiude con la conferma di Simone Buti il mercato del Gi Group in Superlega. Il centrale toscano sarà un giocatore della Vero Volley Monza anche per la stagione 2018-2019, la seconda in Brianza per lui.

Si chiude con la conferma di Simone Buti il mercato del Gi Group in Superlega. Il centrale toscano sarà un giocatore della Vero Volley Monza anche per la stagione 2018-2019, la seconda in Brianza per lui. I numeri di Buti nella stagione appena conclusa parlano di 23 presenze e 81 set giocati, 127 punti, 10 ace e 25 muri (0, 31 a set) messi a segno tra regular season, Del Monte®Coppa Italia e Play-Off Challenge UnipolSai.

Con la conferma di Buti, che va a completare il reparto dei centrali con Beretta, Yosifov e Arasomwan, si completa il roster che sarà a disposizione di Fabio Soli per la prossima avventura di Monza tra l’Italia e l’Europa.

“Sono davvero molto felice di rimanere a Monza per un’altra stagione – ha dichiarato - Alla fine di aprile ci siamo conquistati questa importante qualificazione alla Challenge Cup, competizione che sono pronto a disputare con questa maglia. Cercherò di mettere a disposizione della squadra tutto il mio entusiasmo e la mia esperienza, conscio che il roster che la società ha allestito è davvero competitivo. Se ci crediamo, tutti, possiamo ambire a toglierci delle belle soddisfazioni: a partire dalla competizione europea. Obiettivi? Disputare un bel campionato ed entrare nei Play-Off Scudetto, senza dimenticare la Challenge Cup, dove penso che potremo fare molto bene. Soli? Ci siamo conosciuti alle Olimpiadi di Rio de Janeiro quando era secondo di Bonitta con la nazionale femminile. Credo che in queste ultime due stagioni abbia dimostrato il suo valore: prima portando Ravenna in Europa e poi guidandola alla conquista della coppa. Sono certo che darà anche a noi la giusta carica, agevolando la creazione di un gruppo unito che abbia come obiettivo comune quello di migliorare i risultati della passata stagione”.

