Volley, il sogno scudetto della Saugella Monza finisce in semifinale: passa Novara Un’altra prestazione generosa non basta alla Saugella per riaprire la serie semifinale contro Novara, vincente all’Arena di Monza 3-1. Per Monza la prossima stagione sarà comunque in Champions League. Heyrman: «Orgogliose del cammino intrapreso anche se ora fa male».

Si interrompe ancora una volta in semifinale, come successo nella stagione 2018-2019, il cammino della Saugella Monza verso il tricolore. A fare festa all’Arena di Monza in gara 2 del penultimo atto dell’annata sportiva è la Igor Gorgonzola Novara, brava a bissare il successo di gara 1 in Piemonte e raggiungere l’Imoco Volley Conegliano nella serie finale che vale lo scudetto. Chirichella e compagne, sconfitte dalle rosablù nella regular season sia all’andata che al ritorno, vendicano così gli stop subiti imponendosi per due volte di fila sulle lombarde, anche stasera senza il loro allenatore Marco Gaspari (assente da gara 1 contro Chieri dei quarti di finale). A fare la differenza per la Igor Gorgonzola nel confronto con le rosablù sono ancora una volta i meno errori commessi e la giornata di grazia di Bosetti (MVP con 17 punti, di cui 3 muri), ben supportata dalla precisa Daalderop e l’efficace Washington dal centro. A Monza, generosa e mai doma, nonostante la stanchezza per le tante gare giocate nell’ultimo periodo, non è bastata una partenza sprint, coronata dalla vittoria del primo set, e le rimonte convincenti delle metà di secondo e quarto set per riaprire il match. I 13 muri di squadra, di cui 6 di Heyrman e 4 di Danesi, e le bordate di Begic e Meijners, con i velenosi turni dai nove metri di Squarcini, sono i dati che certificano comunque la qualità della reazione delle padrone di casa, sconfitte per la seconda volta sul loro campo di gioco in tutta la stagione considerando campionato, Cev Cup, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

L’esultanza delle donne della Saugella

Monza saluta dunque a testa alta la stagione, consapevole di aver fatto un ulteriore step in avanti per quella che verrà. Con l’approdo in finale di Novara, infatti, la Saugella è comunque certa di aver prenotato un posto nella prossima Champions League 2022.

Saugella Monza - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-21, 21-25, 19-25, 23-25)

Saugella Monza: Orro 4, Meijners 10, Danesi 8, Van Hecke 17, Begic 10, Heyrman 11, Parrocchiale (L), Obossa 3, Squarcini 2, Orthmann 2, Carraro, Negretti (L). Non entrate: Davyskiba. All. Parazzoli.

Igor Gorgonzola Novara: Bosetti 17, Chirichella 10, Smarzek 10, Daalderop 14, Washington 11, Hancock 3, Sansonna (L), Zanette 4, Herbots 2, Taje’ 1, Battistoni. Non entrate: Bolzonetti, Napodano (L), Bonifacio. All. Lavarini.

Arbitri: Lot Dominga, Curto Giuseppe

Durata set: 29’, 29’, 28’, 32’; Tot: 118’.

