Volley: Gi Group Monza non ferma Perugia capolista, più di 4mila alla Candy Arena

In 4.200 alla Candy Arena di Monza per sostenere il Gi Group contro la Sir Safety Perugia dello zar Ivan Zaytsev. Ma concentrazione e entusiasmo non sono stati sufficienti a respingere la capolista della Superlega che si è imposta per 3-0 con parziali di 25-22, 18 e 20. Era l’anticipo della quinta giornata del girone di ritorno.

I monzesi hanno giocato a viso aperto e hanno avuto anche diverse occasioni nel primo set per prendere il largo (8-5 e 13-9). In queste occasioni uno scatenato Atanasijevic al servizio ha spezzato il buon ritmo dei padroni di casa portando i suoi al vantaggio 19-17. Monza è partita bene anche nel secondo parziale, con Dzavoronok (19 punti, 2 ace), Finger (10 punti) e Botto (10 punti, 1 muro) a ricucire il primo allungo umbro (da 5-2 a 7-7). Sono state però le bordate di Zaytsev (11 punti, con il 65% in attacco), Atanasijevic (15 punti, 3 ace) e Russell (Mvp della gara con 16 punti) a valere il nuovo vantaggio nel secondo set e la decisa partenza ospite anche nel terzo parziale. Poi è stata solo caccia al selfie con Ivan Zaytsev.

La squadra di Bernardi si è confermata un’altra volta bestia nera dei monzesi: ottava vittoria su otto gare contro Botto e compagni nella massima serie. Perugia resta leader con 48 punti, Monza è decima con 18 punti.

«Nel primo set abbiamo avuto la chance di poter andare avanti, poi Atanasijevic ha cambiato il corso della gara con il servizio – ha commentato l’allenatore monzese Miguel Angel Falasca – Loro hanno fatto un’ottima partita: sono stati costanti con il servizio ed hanno sfruttato tutte le occasioni che gli sono capitate per fare loro i set. Noi, secondo set a parte, abbiamo fatto una gara su buoni livelli. Per battere loro, quando giocano così, devi fare una gara perfetta e noi non ci siamo riusciti. Stiamo crescendo: ora puntiamo a fare bene a Castellana».

Gi Group Team Monza – Sir Safety Conad Perugia 0-3

Parziali: 22-25, 18-25, 20-25

Gi Group Team Monza: Shoji 1, Botto 10, Beretta 3, Finger 10, Dzavoronok 19, Buti 3; Rizzo (L). Walsh, Langlois, Hirsch 1, Plotnytskyi 1. N.E. Brunetti (L), Terpin, Barone. All. Falasca.

Sir Safety Conad Perugia: Zaytsev 11, Podrascanin 8, Atanasijevic 15, Russell 16, Anzani 8, De Cecco 2; Colaci (L). Shaw, Berger 1. N.E. Ricci, Cesarini (L), Della Lunga, Siirila, Andric. All. Bernardi.

NOTE. Arbitri: Satanassi Omero, Bartolini Gianni; Durata set: 27’, 29’, 29’. Totale 1h25’; Gi Group Team Monza: battute sbagliate 6, vincenti 2, muri 5, errori 11, attacco 46%; Sir Safety Conad Perugia: : battute sbagliate 7, battute vincenti 4, muri 7, errori 11, attacco 57%; Impianto: Candy Arena di Monza; Spettatori: 4230; MVP: Aaron Russell

