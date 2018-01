Volley, Gi Group Monza lotta ma alla fine la spunta Modena al tie break Capace per due volte di portare la partita in pari, il Gi Group Team Monza ha perso al tie break alla Candy Arena contro Modena nella terza giornata di ritorno della Superlega UnipolSai. Un punto prezioso, ma tanto amaro in bocca.

Capace per due volte di portare la partita in pari, il Gi Group Team Monza ha perso al tie break alla Candy Arena contro Modena nella terza giornata di ritorno della Superlega UnipolSai. Un punto prezioso, ma tanto amaro in bocca per i 2.800 spettatori presenti dopo una battaglia segnata dai parziali di 18-25, 25-18, 19-25, 25-22, 13-15.

È la terza volta nei cinque precedenti giocati in Lombardia che l’Azimut Modena riesce a spuntarla nelle battute finali del quinto set.



Vero Volley Gi Group Team Monza



Modena è partita forte trainata da Ngapeth (18 punti, 2 muri) e Urnaut (MVP della gara con 23 punti, 1 ace, 1 muro ed il 52% in attacco). Falasca ha puntato prima sulla diagonale Shoji/Finger e poi nel secondo set ha inserito Walsh: i lampi di Finger (17 punti, 2 muri), supportati da quelli di Dzavoronok (22 punti, 4 muri) e di Botto (15 punti), serviti con precisione dal palleggiatore canadese, portano la gara sull’1-1. E nel quarto set sono Rizzo in difesa e Buti dal centro (12 punti, 2 muri) a far riacciuffare il match per la seconda volta. Nel tie-break è punto a punto fino al 9-9, poi Plotnytskyi firma due ace che portano avanti i suoi ma la gioia dura poco. L’Azimut rientra con Ngapeth (14-13) e con il muro di Bossi su Buti chiude il gioco, 15-13 e la gara 3-2.

“È davvero un peccato per come si era messa – ha commentato il palleggiatore Brett Walsh - Sono due punti persi e per questo ci dispiace molto visto la buona pallavolo espressa. Abbiamo giocato male l’inizio, partendo scarichi. Poi, però, ci siamo ripresi alla grande dimostrando che siamo in grado di reagire: credo sia un segnale positivo, che attesta la nostra crescita e che dovremo portarci con noi per tutto il prosieguo della stagione. Abbiamo dimostrato di saper lottare, soffrire e avere le qualità per fare bene. Ripartiamo da qui per portare punti a casa prossima settimana”.

Gi Group Team Monza – Azimut Modena 2-3

Parziali: 18-25, 25-18, 19-25, 25-22, 13-15

Gi Group Team Monza: Shoji, Plotnytskyi 2, Beretta 5, Finger 17, Dzavoronok 22, Buti 12; Rizzo (L). Walsh 3, Langlois 1, Botto 15, Hirsch. N.E. Brunetti (L), Terpin, Barone. All. Falasca.

Azimut Modena: Ngapeth 18, Mazzone 6, Argenta 7, Urnaut 22, Bossi 10, Bruninho 5; Rossini (L). Franciskovic 1, Van Garderen 5, Pinali 3. N.E. Tosi (L), Ngapeth S., Marra, Penchev. All. Stoytchev.

NOTE. Arbitri: Goitre Mauro, Sobrero Luca; Durata set: 24’, 25’, 27’, 29’, 22’. Totale 2h07’; Gi Group Team Monza: battute sbagliate 17, vincenti 2, muri 12, errori 24, attacco 49%; Azimut Modena: : battute sbagliate 11, battute vincenti 4, muri 13, errori 21, attacco 48%; Impianto: Candy Arena di Monza; Spettatori: 2.845; MVP: Tine Urnaut (schiacciatore Azimut Modena)

© RIPRODUZIONE RISERVATA