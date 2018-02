Volley, Gi Group Monza cade a Ravenna (che va ai playoff) - VIDEO Gi Group Monza sconfitto a Ravenna nella dodicesima giornata di ritorno della Superlega. Tre a zero il risultato finale per i padroni di casa della Bunge, che si è qualificata ai playoff.

Gi Group Monza sconfitto a Ravenna nella dodicesima giornata di ritorno della Superlega. Tre a zero il risultato finale per i padroni di casa della Bunge, che come nella stagione passata al Pala De André è riuscita a vendicare la sconfitta dell’andata. Ancora senza Hirsch e Botto, Monza ha contato su Finger, Plotnytskyi e Dzavoronok meno incisivi e Ravenna ne ha approfittato volando subito avanti e vincendo senza problemi primo e secondo set, grazie anche alla brillante regia di Orduna (MVP della gara, anche 1 ace per lui). I padroni di casa hanno contenuto la reazione monzese nel terzo parziale e a metà parziale sono scappati.Alla fine successo per 25-12, 25-17, 25-19 e accesso ai playoff Scudetto grazie all’ottavo posto in classifica.

«Purtroppo stasera, fin dall’inizio, non siamo entrati in partita – ha commentato il centrale Rocco Barone - Abbiamo fatto fatica ad incidere in attacco, soprattutto con il cambio palla. Ravenna ha sbagliato poco, prendendo fiducia nei momenti in cui noi non riuscivamo a capitalizzare le occasione che ci sono capitate. È una sconfitta che non ci voleva e che non ci aspettavamo, perché eravamo venuti qui per fare bene. È uno stop difficile da digerire, ma non dobbiamo abbatterci perché già prossima settimana abbiamo l’occasione di dimostrare il nostro valore contro Trento. L’obiettivo è fare punti e ritrovare il nostro gioco. Chiudere in decima posizione significherebbe prepararci sia a livello fisico che tecnico con più serenità per i Playoff 5° posto. Questo deve essere il nostro obiettivo».

Bunge Ravenna - Gi Group Monza 3-0

Parziali: 25-12, 25-17, 25-19

Bunge Ravenna: Vitelli 8, Orduna 2, Marechal 9, Diamantini 8, Buchegger 17, Poglajen 7; Goi (L). Raffaelli. N.E. Mazzone, Pistolesi, Gutierrez, Georgiev, Marchini. All. Soli

Gi Group Monza: Finger, Dzavoronok 2, Buti 4, Walsh, Plotnytskyi 6, Beretta 1; Rizzo (L). Shoji, Langlois 12, Terpin 4, Barone. N.E. Brunetti (L), Botto. All. Falasca

NOTE. Arbitri: Rapisarda Daniele, Zavater Marco; Durata set: 20’, 27’, 24’; totale 1h11’; Bunge Ravenna: battute sbagliate 10, battute vincenti 9, muri 5, errori 19, attacco 56%; Gi Group Monza: battute sbagliate 8, battute vincenti 3, muri 2, errori 24, attacco 34%; Impianto: Pala De Andrè di Ravenna; Spettatori: 1940; MVP: Santiago Orduna (Bunge Ravenna).

