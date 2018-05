Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate: un runner del Gruppo Ethos tema vince la maratona della Muraglia cinese Oscar Perego trionfa in cina: l’atleta vincitore della maratona della Grande Muraglia è un runner del Gruppo Ethos team di Vimercate.

Quarantadue chilometri di corsa lungo la Grande Muraglia e alla fine, con un tempo di 3 ore, 51 minuti e 12 dodici secondo è Oscar Perego a tagliare per primo il traguardo: l’atleta del Gruppo Ethos team di Vimercate ha vinto la dura maratona in Cina.

«L’unico obbiettivo era finirla. Ho saputo di essere primo soltanto al 35esimo chilometro e lì mi è sembrato di volare» ha detto il runner al termine della competizione che, ricorda la società di podisti, ha visto partecipare nella giornata del 19 maggio 2mila concorrenti arrivati sulla Muraglia da 75 diversi Paesi.

«Il percorso è diviso in due parti nell’area di Huangyaguan (Yin Yang Square), provincia di Tianjin, a due ore da Pechino - aggiunge il team - La prima parte è di circa 9 chilometri e con salite e discese lungo la Grande Muraglia. Passata la scritta “Entrance to the Great Wall” hanno inizio i gradini, fino a raggiungere la cima. La seconda parte invece vede protagonisti i villaggi suggestivi del territorio fino a raggiungere Xiaying e Chedaoyu. Si ritorna poi lungo la Grande Muraglia».

La premiazione della maratona della Grande Muraglia cinese

«È una corsa davvero durissima» ha commentato Perego che nato e cresciuto a Foppenico di Calolziocorte oggi vive a Pescate. «Appena partiti, intorno al terzo chilometro, si affrontano i primi 2.500 gradini della muraglia, il percorso è molto mosso, attraversa i villaggi di campagna di quella regione. Sul finale si torna sulla Muraglia per salire gli ultimi 2.500 gradini». L’atleta che corre per la squadra vimercatese ha preparato la sfida in quattro mesi.

