Vimercate, nuova sede per il comitato territoriale Fipav Milano Monza. E le finali nazionale under 17 di volley potrebbero arrivare in Brianza

Il comitato territoriale Fipav di Milano Monza Lecco ha una nuova sede a Vimercate. Nella giornata di sabato 27 novembre la delegazione delle società pallavolistiche ha tagliato il nastro dei locali orenesi di via Vallicella insieme al vicesindaco di Vimercate Mariasole Mascia, Martina Cambiaghi delegata Coni Monza Brianza, Piero Cezza presidente Fipav Lombardia, Mauro Brugali consigliere Avis Monza Brianza ed i consiglieri del comitato. A fare gli onori di casa ci ha pensato Massimo Sala presidente del comitato territoriale Fipav di Milano Monza Lecco.

«Quando venne creato il Comitato di Milano Monza Lecco, considerata la vastità del territorio, capimmo subito che uno dei rischi che avremmo potuto correre era quello che un’eventuale sede unica a Milano potesse essere percepita come “lontana” sia geograficamente che idealmente – ha detto Sala -. Per questo ci impegnammo subito a mantenere un contatto più stretto e capillare possibile con ogni zona. Uno dei modi, tra gli altri, per realizzare questo obiettivo era sicuramente quello di mantenere le dislocazioni territoriali per essere accanto in modo concreto alle nostre società. La nuova sede secondaria che inauguriamo ufficialmente oggi è un’ulteriore dimostrazione di come l’obiettivo sia stato sicuramente realizzato». Precedentemente il comitato era ospitato nella ex scuola elementare di via Ferrario di Agrate ora concessa in comodato d’uso gratuito alla Provincia di Monza per aprire una sede distaccata delle scuole superiori dell’Omnicomprensivo do Vimercate.

«La nuova sede vimercatese è già operativa dallo scorso 25 ottobre con gli uffici di segreteria e commissione tesseramento che sono disponibili al lunedì dalle 10 alle 13 e al mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 ma ci sembrava giusto celebrarne l’inaugurazione ufficiale con una piccola festa che riunisse, oltre alle autorità presenti, soprattutto le nostre società – ha concluso Sala -. Per questo ringrazio tutti coloro che sono intervenuti perché questa è un’ulteriore dimostrazione dell’unione e del forte legame tra comitato e società, punti fermi tra i più solidi che caratterizzano il nostro territorio. Abbiamo anche l’ambizioso obiettivo di ospitare in Brianza le finali nazionali under 17 del prossimo anno tra Monza, Brugherio, Concorezzo e Agrate».

