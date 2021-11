Villasanta, il Comitato Provinciale festeggia i campioni del pedale A guidare il gruppo degli atleti premiati Karin Tosato, che nel 2021 ha perfezionato un clamoroso triplete per aver vinto nella specialità cross country master Woman 2 mondiale, europeo e campionato italiano

Il Comitato Provinciale di Monza e Brianza ha festeggiato i propri campioni del pedale. Nella sala comunale di Villa Camperio di Villasanta sabato pomeriggio nel corso di una cerimonia coordinata da Davide Tagliabue e dallo speaker Salvo Aiello, il presidente Marino Valtorta e i suoi collaboratori hanno consegnato dei riconoscimenti ad atleti ed atlete che hanno conquistato titoli nel corso della stagione 2021, da quello provinciale, a quelli più prestigiosi di livello nazionale e internazionale.

“Abbiamo deciso - ha spiegato il presidente Valtorta – di effettuare una manifestazione ridotta alla sola presenza degli atleti per premiarli e dimostrare la nostra riconoscenza za per i traguardi da loro raggiunti durante l’anno. Abbiamo dovuto adottare questa decisione a causa della dimensione della sala che è stata concessa dal Comune di Villasanta, che ringraziamo per la disponibilità e la vicinanza dimostrata come sempre al nostro Comitato”.

A guidare il gruppo degli atleti premiati (un corposo elenco composto da corridori che hanno gareggiato nelle categorie master, esordienti e allievi uomini e donne, juniores) era presente Karin Tosato (è tesserata al Pavan Free Bike di Sovico), che nel 2021 ha perfezionato un clamoroso triplete per aver vinto nella specialità cross country master Woman 2, il titolo mondiale, europeo e italiano. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri Martina Cambiaghi delegato Coni della provincia di Monza e Brianza e Ruggero Cazzaniga vice presidente della Federazione Italiana Ciclismo.

