Via al Brianzolo di cross, esclusi i più giovani per pandemia: i risultati di Oggiono Prima tappa a Oggiono del Campionato brianzolo di cross: gli organizzatori hanno deciso di escludere gli atleti fino agli juniores causa pandemia. Tutti i risultati.

Con la tappa di apertura disputata nel Centro Sortivo di Oggiono, organizzata dal Gs.Avis locale, è iniziata la 35esima edizione del Campionato brianzolo di cross alla quale erano ammessi solo atleti a partire dalla categorie juniores.

«Con tutte le cautele e le procedure previste dal protocollo Fidal anti Covid in questa epidemia ma soprattutto per evitare assembramenti è stato deciso di escludere, per questa edizione, la presenza delle categorie giovanili a iniziare dagli Esordienti settori maschile e femminile, quindi Ragazzi, Cadetti, Allievi. – hanno spiegato gli organizzatori delle società che organizzano il Campionato – Gli sportivi hanno compreso il nostro sforzo e 213 atleti si sono presentati ai nastri delle tre gare. Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione dei soci e dei volontari nell’organizzare la manifestazione».

Nel primo gruppo di gare (atleti settore maschile, della categoria Master 50 e oltre) il miglior tempo è stato quello ottenuto da Stefano Lissoni (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate); nella seconda gara (categorie Senior Master 35, M40, M45, Promesse) il miglior crono è stato quello di Francesco Bono (Caivano Runners); nel terzo gruppo di gare (atleti Junior Maschile e Femminile, Promesse, Senior, Master F35) il miglior crono è stato quello del giovane Daniele Corti (Atletica 87 Oggiono). Particolarmente apprezzato il ritorno di Barbara Corsini (Gamber de Cuncuress) posizionatasi al primo posto nella categoria Senior 50 e le vittorie di Daniela Busnelli (Gruppo Ethos Running Team) nella categoria SF 45 e di Daniela Gilardi (Sev Valmadrera) nella categoria senior 50.

Questo il programma del Brianzolo: seconda prova il 12 febbraio in Agrate Brianza (org.ASD Gamber de Cuncuress – tel.377-4839768 Mario Leopizzi; Parco Aldo Moro); terza prova 19 febbraio Parco di Monza Cascina San Fedele, entrata Porta Monza) organizzata dal Gp.Villasantese (tel.347-4282422 Elio Riboldi); quarta prova 26 febbraio a Desio (org.Runners Desio - tel.349-1635492 Maffeis M., Parco Villa Cusani Tittoni-via G.M.Lampugnani, 62 – Desio); 12 marzo gran finale a Carate Brianza all’interno del Parco di Viale Garibaldi 37 Residenza “ll Parco”; org.ASD Marciacaratesi, tel. 348-7398148 Carlo Bonini. In questa prova sarà assegnato il “Trofeo Molteni” messo in palio dalla Fidal Regionale Lombardia.

