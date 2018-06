Vero Volley Under 18 (Foto by Chiara Pederzoli)

Vero Volley quarto alle finali nazionali Under 18 Dopo il tricolore dell’Under 16, il quarto posto dell’Under 18 alle finali nazionali. La Vero Volley Veneto Gas & Power Monza ha chiuso al quarto posto la sua partecipazione alle finali nazionali Under 18 maschili. In campo l’azzurro Alessandro Gianotti.

Dopo il tricolore dell’Under 16, il quarto posto dell’Under 18 dell’azzurro Alessandro Gianotti alle finali nazionali. La Vero Volley Veneto Gas & Power Monza ha chiuso al quarto posto la sua partecipazione alle finali nazionali Under 18 maschili di Massafra e Castellaneta. Dopo sette successi di fila tra girone di qualificazione, girone finale e quarti di finale, i lombardi hanno prima ceduto 3-0 alla Cucine Lube Civitanova in semifinale (14-25, 14-25, 15-25) e poi al tie-break contro Castellana Grotte nella finalina per il terzo e quarto posto: 3-2 il finale con parziali di 25-21, 21-25, 17-25, 27-25, 6-15.

Davanti al pubblico del Pala Tifo di Castellaneta, quindi, i monzesi di Massimo Eccheli si sono portati a casa un comunque prezioso quarto posto, che in aggiunta alla quarta posizione fatta registrare dalla Vero Volley Gruppo Vicsam nell’Under 14 femminile, alla Vero Volley Veneto Gas & Power nell’Under 20 maschile e la vittoria della Vero Volley Banco BPM nell’Under 16 maschile, collocano il Consorzio Vero Volley come realtà di riferimento a livello nazionale con ben quattro squadre nei primi quattro posti di altrettante categorie.

«Questo è un risultato conseguito al di là di ogni rosea aspettativa – ha commentato il responsabile del settore giovanile maschile del Vero Volley, Mauro Rech – Abbiamo vinto confronti delicati contro squadre ostiche, per di più battendole al tie-break, e questo significa che il gruppo è stato solido e generoso. Se pensiamo poi che il roster era composto da giocatori di categoria 2001, al primo anno in Under 18, ci si rende conto del grande cammino che abbiamo fatto nella competizione. Peccato per questa finale terzo e quarto posto: ci è mancata un po’ di lucidità e Castellana Grotte è stata sicuramente più lucida, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Voglio però sottolineare il grande passo avanti che hanno fatto i nostri ragazzi durante la stagione, unendosi gradualmente e creando un gruppo davvero roccioso. Un ringraziamento allo staff è perciò doveroso, perchè gran parte del merito è anche loro. Siamo l’unico settore giovanile in Italia ad avere tre squadre nelle prime quattro posizioni nella categoria maschile, quattro se si considerano anche il quarto posto dell’Under 14 femminile. Numeri che sono la prova dell’ottimo lavoro svolto negli anni dal nostro Consorzio, da cui cecheremo di ripartire con ancora più entusiasmo per le prossime stagioni».

