Vero Volley e Saugella in campo: calendario fitto per la Superlega Vero Volley in campo. Giovedì la prima squadra di Fabio Soli ospita alla Candy Arena la Consar Ravenna, mentre Saugella ha una trasferta a Busto Arsizio e sabato aspetta Conegliano tricolore. Da domenica tour de force per gli uomini. E per la sfida con Modena del 2 dicembre è già esaurita la tribuna rossa.

Vero Volley in campo. Giovedì sera la prima squadra di Fabio Soli ospita alle 18 alla Candy Arena la Consar Ravenna, ex squadra del nuovo coach monzese ma anche del palleggiatore Santiago Orduna.

Monza, due vittorie e sei punti in tre partite (domenica 3-1 contro Vibo Valentia), mette nel mirino un’altra buona occasione per continuare a veleggiare nella zona alta della classifica , immediatamente dopo le “corazzate” Perugia, Civitanova, Modena e Trento. In programma poi una serrata serie di partite: a Padova (4 novembre), con la Lube (7 novembre), in trasferta contro Revivre Milano (11 novembre). Intanto è già ufficialmente sold out la tribuna rossa per la sfida del 2 dicembre contro l’Azimut Modena dello zar Zaytsev.

Saugella in trasferta sul campo della Unet E-Work Busto Arsizio, mentre sabato 3 novembre alle 20.30 è attesa dal big match della terza giornata alla Candy Arena contro la scudettata Imoco Conegliano.

Uomini e donne quest’anno avranno il doppio impegno di campionato e Challenge Cup: l’esordio è fissato per la fine di novembre.

