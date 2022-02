Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Usmate rugby Maurizio Vancini (Foto by Michele Boni)

Usmate Velate, palla da rugby al sindaco dalla “Spilla d’oro” Maurizio Vancini Arbitro internazionale di rugby ed eletto nel 2021 dall’Assemblea delle Società Lombarde presidente del Comitato Regionale Lombardia di Rugby ha incontrato in municipio Lisa Mandelli e l’assessore Pasquale De Sena.

Il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, e l’assessore allo Sport, Pasquale De Sena, hanno incontrato Maurizio Vancini, già premiato cittadino benemerito di Usmate Velate con la “Spilla d’oro” nel 2010 per la sua carriera come arbitro internazionale di rugby ed eletto nel 2021 dall’Assemblea delle Società Lombarde presidente del Comitato Regionale Lombardia di Rugby.

Nel corso dello scambio di saluti avvenuto in municipio, Vancini ha anche consegnato nelle mani del sindaco Mandelli una “palla ovale” utilizzata nel massimo campionato italiano di rugby, riaffermando il legame concreto che unisce Usmate Velate con questa disciplina sportiva.

«Quella di Vancini è una carriera straordinaria dal punto di vista sportivo che, come amministrazione comunale, il nostro paese ha già avuto modo di riconoscere consegnandogli la cittadinanza benemerita – affermano il sindaco Mandelli e l’assessore De Sena – Siamo felici di questo incontro durante il quale è stata ribadita la centralità della Lombardia nello sviluppo della pratica del rugby in Italia. Usmate Velate ne è un esempio cardine, grazie ad una società ormai radicata sul territorio che con passione ed entusiasmo coinvolge ogni anno decine di bambine e bambini, avvicinandoli ad uno dei cosiddetti sport minori che hanno invece molto da insegnare dal punto di vista dei valori educativi e relazionali. Da parte nostra, a nome dell’intera collettività, gli auguriamo un buon lavoro affinché col suo carisma sia in grado di dare ulteriore impulso alla Federazione rugbystica regionale».

La motivazione delle “Spilla d’oro” consegnata nel giugno del 2010 a Vancini si ricollegava ai “successi professionali a livello nazionale e internazionale e per la disponibilità a contribuire con la sua esperienza alla crescita del Velate Rugby 1981 e dei valori dello sport”.

