Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tuffi, tre ori per la monzese Viola Bellato ai campionati italiani La monzese Viola Bellato ha vinto tre medaglie d’oro in tutte le specialità ai campionati italiani di tuffi disputati a Roma, allo Stadio del Nuoto.

La monzese Viola Bellato dopo l’emergenza sanitaria ha ricominciato da dove aveva lasciato: dal gradino più alto dei campionati italiani di tuffi. A Roma 151 atleti (87 femmine, 64 maschi) in rappresentanza di 15 società sono ritornati in piscina per i titoli nazionali.

Monza Viola Bellato tre ori nei tuffi ai campionati italiani

LEGGI Tuffi, Monza premia Viola Bellato con la medaglia della Luna



Bellato, classe 2009 e tesserata per la Bergamo Nuoto Gtm, si è laureata campionessa italiana categoria C2 con tre medaglie d’oro in tutte le specialità: nel trampolino da 1 metro, dai 3 metri e dalla piattaforma. Dai 3 metri ha staccato la seconda classifica di 51 punti, dimostrando sicurezza nel programma nonostante il periodo difficile. L’atleta è allenata dall’olimpionico Roman Volodkov.

© RIPRODUZIONE RISERVATA