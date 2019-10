Tuffi, Monza premia Viola Bellato con la medaglia della Luna La città di Monza ha premiato Viola Bellato, giovane campionessa di tuffi: 10 anni, ha già un titolo italiano dalla piattaforma da 5 metri e diverse medaglie importanti. «Passione, lavoro, determinazione, sacrifici e, naturalmente, talento», dicono sindaco e assessore.

È una giovane campionessa tuffi, è monzese e ora oltre alle medaglie può sfoggiare anche una luna. Viola Bellato, 10 anni, è la campionessa italiana categoria C2 dalla piattaforma da 5 metri, titolo vinto a luglio allo Stadio del Nuoto di Riccione che ha ospitato la finale nazionale del Trofeo di Tuffi Giovanissimi. È stata premiata in Sala Giunta dal sindaco Dario Allevi e dall’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni con la medaglia della Luna, simbolo della città.

Per lei, classe 2009 e tesserata per la Bergamo Nuoto, il 2019 è stato un anno straordinario. Già a febbraio a Trieste aveva vinto due medaglie di bronzo dal trampolino di 3 metri e dalla piattaforma da 5 metri nella prima prova Nazionale del Trofeo Giovanissimi esordienti C2; in aprile a Bolzano, nella seconda prova nazionale, la medaglia d’argento dalla piattaforma di 5 metri e la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri. Un risultato che le ha aperto le porte per la finale di luglio a Riccione. Sempre ad aprile è arrivata la prima convocazione per la collegiale nazionale giovanile e a fine luglio altre tre medaglie: tre argenti, nel trampolino da 1 metro e da 3 metri e nella piattaforma da 5 metri, alla Mediterranean Cup (ex Coppa Comen) a Belgrado.

Allevi e Arbizzoni hanno sottolineato «l’importanza degli ingredienti della ricetta del successo sportivo di Viola: passione, lavoro, determinazione, sacrifici e, naturalmente, talento. Senza dimenticare il supporto della famiglia. La storia sportiva di Viola ci insegna che il successo, nello sport come nella vita, si può e si deve raggiungere senza scorciatoie. Con il lavoro e il rispetto degli avversari e delle regole».

