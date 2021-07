Tuffi, la monzese Viola Bellato tre volte sul podio ai campionati italiani Bellato, monzese tesserata per la Bergamo Nuoto, ha vinto tre medaglie agli Italiani per la categoria Esordienti: due ori dal trampolino e l’argento dalla piattaforma.

Malgrado la giovanissima età è già abituata al successo e non ha intenzione di smettere. La monzese Viola Bellato, classe 2009, promessa azzurra dei tuffi: veste i colori della Bergamo Nuoto, dato che a Monza non esistono impianti adatti allo svolgimento della sua disciplina, è tornata alla ribalta nello scorso fine settimana ai Campionati Nazionali di tuffi per gli atleti esordienti, atleti che quest’anno non hanno partecipato a gare di selezione prima di questa competizione ma solo a gare a livello regionale.

LEGGI Tuffi, tre ori per la monzese Viola Bellato ai campionati italiani



LEGGI

Nella piscina estiva dell’Italcementi di Bergamo l’atleta, che vanta un passato nella ginnastica artistica, ha vinto il titolo italiano Esordienti C1 sia dal trampolino di un metro con 219, 15 punti che dal trampolino di tre metri con 227,10 punti e si è aggiudicata la medaglia d’argento dalla piattaforma con 203, 45 punti. Grande la soddisfazione del suo allenatore l’olimpionico Roman Volodkov, sempre più entusiasta di questa giovanissima atleta di grande talento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA