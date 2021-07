Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tokyo 2020, terzo posto parziale al dressage per il vimercatese Francesco Zaza Esordio olimpico in sella a Wispering Romance nella prima prova del concorso di dressage. Colonna sonora tutta italiana con Azzurro, Zucchero e Mambo Italiano per una prova archiviata comunque con soddisfazione dal cavaliere nato a Monza e residente a Velasca di Vimercate.

Esordio olimpico a Tokyo 2020 per il vimercatese Francesco Zaza con Wispering Romance nella prima prova del concorso di dressage.

Punteggio di 66,941 alla fine per un terzo posto parziale che potrebbe non essere sufficiente per proseguire nella competizione.

Colonna sonora tutta italiana con Azzurro, Zucchero e Mambo Italiano per una prova archiviata comunque con soddisfazione dal cavaliere nato a Monza e residente a Velasca di Vimercate.

Francesco Zaza in azione

