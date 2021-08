Tokyo 2020, niente da fare per Aceti: la 4x400 stacca il record italiano ma è settima

Vincono gli Stati Uniti davanti a Olanda e Botswana, non c’è medaglia per il brianzolo Vladimir. Una piccola incomprensione per un cambio non effettuato al meglio avrebbe potuto regalare un risultato diverso. Ma è il miglior tempo italiano