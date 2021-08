Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tokyo 2020, medagliere sempre più ricco: l’Italia a quota 29, meglio di Londra e Rio Tanti sono i podi conquistati dagli atleti azzurri in questi Giochi nipponici dopo l’oro misto nella vela. Il record assoluto appartiene a Los Angeles ’32 e Roma ’60, quando le medaglie conquistate furono addirittura 36

Oro misto nella vela con Ruggero Tita e Caterina Banti e l’Italia sale a quota 29 nel medagliere. Un traguardo che neanche a Londra 2012 o Rio 2016 era stato tagliato. Ai Giochi brasiliani, il bottino azzurro si era fermato infatti a 28 allori. L’Italia dello sport, con ancora negli occhi il titolo europeo di calcio conquistato dalla squadra di Roberto Mancini, in queste Olimpiadi giapponesi si mette così in scia al record assoluto raggiunto a Los Angeles ‘32 e ai Giochi di Roma del ‘60, quando le medaglie conquistate furono addirittura 36. Ad Atlanta ‘96 arrivarono 35 medaglie, una in più di Sydney 2000, mentre ad Atene 2004 e Los Angeles 1984 furono 32.

