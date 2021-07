Tokyo 2020: il programma e le gare dei brianzoli alle Olimpiadi È l’ora delle olimpiadi: il programma e le gare dei brianzoli in Giappone.

È l’ora delle olimpiadi: il programma e le gare dei brianzoli in Giappone (LEGGI Chi sono) . L’Italia è presente con 384 atleti, la squadra più numerosa di sempre; l’obiettivo è migliorare il bottino di 28 medaglie delle ultime due edizioni dei Giochi. Più sette sono le ore di fuso orario rispetto al Giappone da tenere presente per il programma di gare.

LEGGI QUI Le notizie di #ilCittadinoMB su Tokyo 2020

Venerdì 23 luglio è il giorno della cerimonia d’apertura all’Olympic stadium, lo stadio principale dei Giochi olimpici di Tokyo del 1964, alla presenza dell’imperatore Naruhito: iniziano le olimpiadi di Tokyo 2020. Rimandate di un anno, si svolgeranno a porte chiuse e non sono viste di buon occhio dai giapponesi proprio a causa della situazione sanitaria: probabile all’apertura la presenza di delegazioni ridotte, non tutti gli atleti si sono già trasferiti a Tokyo dopo l’arrivo in Giappone e le regole sono rigide.

Portabandiera dell’Italia sono la tiratrice Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani, la pallavolista Paola Egonu porterà la bandiera olimpica. Nella serata giapponese (dalle 20 locali), in Italia si può seguire dalle 13 alle 16 su RaiSport o Discovery+.

IL CALENDARIO COMPLETO E TUTTI I RISULTATI DI TOKYO 2020

Pallavolo: 24 luglio-8 agosto

24 luglio

Ore 2 Uomini, fase a gironi: Italia-Canada (gruppo A) (Gianluca Galassi)

25 luglio

Ore 2 Donne, fase a gironi: Russia-Italia (gruppo B) (Alessia Orro e Anna Danesi)

26 luglio

Ore 7.20 Uomini, fase a gironi: Polonia-Italia (gruppo A)

27 luglio

Ore 9.25 Donne, fase a gironi: Italia-Turchia (gruppo B)

28 luglio

Ore 12.40 Uomini, fase a gironi: Giappone-Italia (gruppo A)

29 luglio

Ore 2 Donne, fase a gironi: Italia-Argentina (Gruppo B)

30 luglio

Ore 12.40 Uomini, fase a gironi: Italia-Iran (gruppo A)

31 luglio

Ore 14.45 Donne, fase a gironi: Cina-Italia (gruppo B)

1 agosto

Ore 9.25 Uomini, fase a gironi: Italia-Venezuela (gruppo A)

2 agosto

Ore 4:05 Donne, fase a gironi: Stati Uniti-Italia (gruppo B)

3 agosto

Ore 2-14.30 Quarti di finale uomini

4 agosto

Ore 2-14.30 Quarti di finale donne

5 agosto

Ore 6 e 14.30 Semifinali donne

6 agosto

Ore 6 e 14.30 Semifinali donne

7 agosto

Ore 6.30 e 14.15 Finali uomini

8 agosto

Ore 2 e 6.30 Finali donne

Pallacanestro: 24 luglio-8 agosto

25 luglio

Ore 6.40 Fase a gironi: Germania-Italia (gruppo B)



28 luglio

Ore 10.20 Fase a gironi: Italia-Australia (gruppo B)

31 luglio

Ore 6.40 Fase a gironi: Nigeria-Italia (gruppo B)

3 agosto

Ore 3-14 eventuali Quarti di finale

5 agosto

6.15 e 13 eventuali semifinali

7 agosto

4.30 finale 1° e 2° posto

Scherma: 24 luglio - 1 agosto

25 luglio

Ore 2-9:20 (9-16:20) Trentaduesimi Fioretto - Errigo

Ore 11-15:25 (18- 22:25) Semifinale, Finale Bronzo Finale Fioretto - ev Errigo

29 luglio

Ore 2-9:25 (9-16:25) Ottavi/quarti/semifinali - Fioretto a squadre D - ITALIA

Ore 11:30 - 14:30 (18:30 - 21:30) Finali 3°-4° e 1°-2° - Fioretto a squadre D

Ginnastica artistica: 24 luglio-8 agosto

25 luglio

Ore 3 Qualificazioni femminili, prima suddivisione (Martina Maggio)

27 luglio

Ore 12.45 Gara a squadre femminile, finale

29 luglio

12.50 All-around femminile, finale

1 agosto

Ore 10 Finali di Specialità: Volteggio e parallele asimmetriche

2 agosto

Ore 10 Finali di Specialità: Corpo libero

3 agosto

Ore 10 Finali di Specialità: Trave

Ginnastica ritmica: 6-8 agosto

6 agosto

Ore 3:20-6:15 Ritmica - Qualificazioni All-Around Individuale (Farfalle)

7 agosto

Ore 3-5:40 Ritmica - Qualificazioni All-Around Gruppi

Ore 8:20-11 Ritmica - Finale All-Around Individuale

8 agosto

Ore 4-5:55 Ritmica - Finale All-Around Gruppi

Nuoto: 24 luglio-5 agosto

24 luglio

Ore 12 400 misti maschile - Batterie (Matteazzi)

Ore 12.48 400 stile libero maschile - Batterie (Detti)

25 luglio

Ore 3.30-5.20 400 stile libero maschile - Finale

Ore 3.30-5.20 400 misti maschile - Finale

27 luglio

Ore 12 800 stile libero maschile - Batterie

28 luglio

Ore 12-14:30 200m rana - Batterie (Fangio)

29 luglio

Ore 3.30-6.10 800 stile libero maschile - Finale

200 metri rana - Semifinali

30 luglio

Ore 3.30-6.10 200 metri rana - Semifinali

Nuoto sincro: 2-7 agosto

6 e 7 agosto

Competizione a squadre

Sport equestri: 24 luglio-7 agosto

24 luglio e 25 luglio

Ore 10-15:15 Dressage individuale e a squadre 1 e 2 giorno (Francesco Zaza)

27 luglio

Ore 10-15:40 Gare per le medaglie Dressage a squadre

28 luglio

Ore 10.30-14.25 Gare per le medaglie Dressage individuale

Atletica: 30 luglio-8 agosto

30 luglio

Ore 2.55 (9.55 ora locale) 800 metri - Batterie - Bellò

Ore 13 (20) 4x400 mista - Batterie - ITALIA (Vladimir Aceti)

31 luglio

Ore 2 (9) 400hs - Batterie Olivieri

Ore 12.45 (19.45)100 metri - Batterie - Tortu

Ore 13.50 (20.50) 800 - Semifinale- ev. Bellò

Ore 14.35 (21.35) 4x400 mista - Finale - ev. Italia

1 agosto

Ore 12.15 (19.15) 100 metri - Semifinale- ev. Tortu

Ore 14.50 (21.50) 100 metri - Finale - ev. Tortu

2 agosto

Ore 13.35 (20.35) 400hs - Semifinale - ev. Olivieri

3 agosto

Ore 14.25 (21.25) 800 - Finale - ev. Bellò

4 agosto

Ore 4.30 (11.30) 400hs - Finale ev. Olivieri

5 agosto

Ore 4.30 (11.30) 4x100 Batterie - ITALIA (Tortu)

6 agosto

Ore 9.30 (16.30) Marcia 20 km - Finale- Giorgi

Ore 13.25 (20.25) 4x400 - Batterie - ITALIA (Aceti)

Ore 15.50 (22.50) 4x100 - Finale ev. Italia (Tortu)

7 agosto

Ore 14.50 (21.50) 4x400 - Finale - ev. Italia (Tortu)

© RIPRODUZIONE RISERVATA