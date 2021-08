Tokyo 2020, capolavoro del quartetto: oro e record dell’Italia nell’inseguimento

Ganna, Consonni, Milani e Lamon demoliscono la Danimarca e centrano in un colpo solo l’oro olimpico e il nuovo record mondiale, riscritto già il giorno prima nella semifinale con la Nuova Zelanda. Un trionfo che sa anche di Brianza

Oro nell’inseguimento a squadre, con tanto di nuovo record del mondo. L’Italia del ciclismo scrive la storia, migliorando il tempo senza eguali staccato già il giorno prima in semifinale con la Nuova Zelanda e fermando il cronometro a un 3’42”032 che vale il nuovo primato iridato. Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milani e Francesco Lamon sgretolano la Danimarca di Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen e Rasmus Pedersen, favorita della vigilia, replicando il successo di Roma 1960, quando a trionfare ci furono anche il desiano Luigi Arienti e Marino Vigna.

Un successo, quello di Ganna, Consonni & co, che porta con sé anche più di un link brianzolo, fin sul gradino più alto del podio di Tokyo 2020.

Una fase della finale

«È una gioia incredibile - dice a caldo il presidente Cordiano Dagnoni - che abbiamo condiviso con il presidente Malagò e tutto lo staff del Coni, venuto qui al velodromo ad assistere a questa impresa. Ci ho sempre creduto, soprattutto dopo aver visto il quartetto all’opera ieri. Non ho tremato neanche quando i danesi sono passati in vantaggio. Sapevamo che nei metri finali Ganna avrebbe fatto la differenza. Pippo è un atleta incredibile, ma questo successo è merito di tutti. Lamon che parte nel modo migliore, Milan che ha un motore pazzesco per un ragazzo della sua età e Consonni che mette il cuore in questo progetto coinvolgendo tutti. Sono ancora giovani: a Parigi saremo ancora protagonisti. Voglio ricordare Marco Villa, costruttore di queste impresa, e tutto il suo staff, che ha lavorato con passione e competenza, come Diego Bragato e Fabio Masotti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA