Tokyo 2020: Bellò in semifinale sugli 800 metri, prima delle escluse la 4x400 mista con Aceti I risultati della prima giornata dell’atletica leggera alle olimpiadi di Tokyo 2020: Bellò in semifinale sugli 800 metri, prima delle escluse la 4x400 mista con Aceti. Sabato tocca a Tortu.

Obiettivo semifinale centrato per Elena Bellò sugli 800 metri nella prima giornata dell’atletica leggera alle olimpiadi di Tokyo 2020. Quinta in 2’01”07 nella batteria corsa intorno alle 4 di venerdì, la vicentina che da qualche mese si allena con Alessandro Simonelli alla Vis Nova ha messo le mani su uno dei tempi utili per il ripescaggio e il passaggio del turno. La semifinale è sabato 31 luglio alle 13.50.

Non è bastato invece il nuovo record nazionale alla 4x400 mista di Vladimir Aceti, l’altro giussanese di Simonelli, con Edoardo Scotti, Alice Mangione, Rebecca Borga: il quartetto azzurro ha chiuso in 3’13”51 l’ultima batteria, dominata dalla Polonia, e l’Italia è rimasta la prima delle escluse dalla finale.

Sabato riflettori sui 100 metri e Filippo Tortu: le batterie iniziano alle 12.45. Nella notte, dalle 2, c’è Linda Olivieri sui 400 ostacoli.

