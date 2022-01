Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tiro con l’arco, il Bosco del Querce chiude in bellezza: l’anno nuovo apre col raduno azzurro Dal 3 al 12 gennaio a Cantalupa nel primo raduno federale del 2022 per la Nazionale Italiana di tiro con l’arco olimpico è stata convocata anche Tanya Giaccheri. E il Bosco delle Querce di Seveso riparte alla grande, dopo un 2021 chiuso in bellezza.

Dal 3 al 12 gennaio a Cantalupa nel primo raduno federale del 2022 per la Nazionale Italiana di tiro con l’arco olimpico è stata convocata anche Tanya Giaccheri, con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi la prossima stagione post-olimpica. Con la Giaccheri che gareggia sotto le insegne dell’Aeronautica Militare lo staff tecnico federale ha convocato altre sette atlete. Prima di partire per il raduno, Tanya ha festeggiato la conquista dell’ennesima vittoria nell’indoor disputato nel Palasport di Gerenzano. In questa gara erano presenti numerosi atleti della società Bosco delle Querce di Seveso.

Nell’olimpico hanno debuttato nelle competizioni indoor le piccole Alyssa Bai ed Elisabetta Brunello che hanno chiuso al quinto e al sesto posto nella Categoria Giovanissime mentre Manuele Buzzi si è classificato primo nell’analoga Categoria maschile.

Tiro con l'arco

William Sioli ha vinto con un distacco di 60 punti sul secondo la gara dei ragazzi mentre nella sezione femminile Sabrina Sala ha vinto la medaglia d’oro, Michela Parinetti con il suo nuovo record personale di 502 punti la medaglia d’argento, Greta Ormenese quella di bronzo. Inoltre la squadra ragazze ha portato a casa la medaglia d’oro.

Nell’ultima gara da allieva prima di cambiare classe Beatrice Prandini ha vinto la medaglia d’oro.

È d’argento invece quella di Camilla Bergna nelle junior, mentre al maschile Emanuele Parinetti e salito sul terzo gradino del podio, seguito da Luca Bergamo quarto e da Marco Grassi quinto. Medaglia d’oro di squadra per questi tre atleti.

Anche la squadra senior maschile è riuscita a conquistare un bellissimo primo posto grazie al contributo di Mark Mikhaylovsky, secondo nell’’individuale con un ottimo punteggio, di Simone Bellotti quarto e di Massimo Prandini sesto.

La stagione agonistica del settore giovanile della società Bosco delle Querce si è conclusa con l’ottavo posto conquistato a Castelfranco Emilia nella Coppa Italia Centri Giovanili. In questa gara i tecnici della società biancoblù hanno schierato gli junior Camilla Bergna, seconda nella sua classe ed Emanuele Parinetti, quinto; poi ben quattro ragazzi tra maschile e femminile che si sono battuti freccia dopo freccia. William Sioli è risultato il primo in classifica, Sabrina Sala quarta, Michela Parinetti nona e Greta Ormenese undicesima. Martina Spinelli era presenta alla manifestazione nazionale come riserva.

“È un risultato di tutto rispetto – commentano i dirigenti sevesini - che premia l’impegno dei ragazzi e soprattutto dei genitori che li sorreggono costantemente”.

Infine nella manifestazione svoltasi a Milano, il Comitato lombardo Fitarco ha consegnato benemerenze a quattro atleti sevesini. Sono Gaia Rota senior per aver contribuito alla conquista della Coppa delle Regioni; quindi ai giovani arcieri Alissa Bai, Martina Spinelli e William Sioli per gli eccellenti risultati ottenuti nel Trofeo Pinocchio.

