Tennis, l’Atp sceglie Maiorca: il progetto Monza open non si ferma L’Atp ha scelto la candidatura di Maiorca per organizzare una tappa del circuito internazionale di tennis, ma Il progetto Monza Open non si ferma: si allarga il parterre degli interlocutori.

Il progetto Monza Open rallenta ma non si ferma. L’Atp ha scelto la candidatura di Maiorca per organizzare una tappa del circuito internazionale di tennis: il torneo Atp 250 su erba subito prima di Wimbledon dal prossimo anno finirà nella cittadina che ospita l’Academy di Rafael Nadal.

Il progetto Monza Open, sostenuto da Mito Group insieme a Giorgio Tarantola e alle realtà del territorio, resta in pista per portare il tennis dei professionisti nel parco dell’Autodromo di Monza: interlocutore non sarà più soltanto l’Atp, ma anche quei tornei del circuito che vogliono vendere o affittare la loro data.

“Anche dopo il 30 giugno – spiega Claudio Scopece, direttore generale di Mito Group – che era la data fissata per l’assegnazione, abbiamo continuato a lavorare malgrado non ci fosse l’ufficialità della decisione definitiva, giunta solo in questi giorni. L’obiettivo resta in ogni caso lo stesso di prima: portare un torneo del circuito maggiore a Monza, e per questo restiamo in contatto con l’Atp (l’associazione che governa il circuito ’pro’, ndr) per cercare la migliore soluzione possibile. Siamo fortemente determinati a trovare un’opportunità nel breve-medio periodo, per consegnare questo splendido evento all’Autodromo e alla città di Monza. Per noi la gara va avanti, seppur chiaramente in modalità diverse rispetto all’inizio”.

“Abbiamo partecipato a un bando – continua Scopece – per l’assegnazione di una data che prevedeva condizioni molto particolari rispetto alla superficie, e che se vinto avrebbe assicurato la disputa di un torneo su erba in Italia per la prima volta nella storia. Siamo certi che l’Atp abbia ben chiaro il forte desiderio del comitato organizzatore di assicurare al territorio di Monza un grande evento tennistico, e siamo fiduciosi che il percorso iniziato non termini con questa assegnazione. A tal proposito, siamo stati incoraggiati dalle istituzioni del territorio a proseguire, mentre i vertici dell’associazione dei ’pro’ hanno assicurato un’ampia disponibilità a ricercare soluzioni alternative. La nostra vocazione ci porta ad adoperarci con rinnovata fiducia, facendo il possibile per assicurarci un evento del circuito maggiore. Sarebbe il completamento di un percorso virtuoso di innovazione in ambito sportivo, con ricadute positive importanti su tutto l’ambiente”.

Il sindaco Dario Allevi continua a crederci: “Porteremo il grande tennis in autodromo - ha detto giovedì alla presentazione del Milano Monza Open-Air Motor Show – un torneo Atp sul rettilineo dell’autodromo. Tra qualche mese sapremo, è un sogno che coltiviamo con Aci”.

