Tennis, impresa del Tc Villasanta promosso in serie A2

Da una vittoria per 5 a 1 a un’altra identica. Giusto per dimostrare come il Tennis Club Villasanta, matricola terribile, questo inedito salto di categoria se lo sia davvero meritato. Il Tennis Club Maglie, ultimo ostacolo verso la promozione in A2, si era già arreso per 5 a 1 nell’ andata disputata al Villa Reale Tennis Monza. Villasanta ha concesso il bis con lo stesso punteggio nel ritorno, giocato domenica in provincia di Lecce.

«La soddisfazione – commenta il presidente Enrico Paleari – è tanta, anche perché gran parte della squadra è formata da ragazzi del vivaio, come Davide Albertoni e Andrea Borroni. Ma importante è stato anche il francese Gabriel Petit, sia in termini di vittorie sue, sia perché ha permesso agli altri nostri giocatori di affrontare avversari più abbordabili».

