Tanti auguri Pro Carate, protagonista della ginnastica artistica da 110 anni Anniversario numero 110 per la Ginnastica Pro Carate, nata il 2 febbraio 1910. «È sopravvissuta a due guerre mondiali e si configura come una fra le società più importanti nel panorama della ginnastica italiana», dice il presidente Giorgio Conti.

Anniversario numero 110 per la Pro Carate. L’associazione sportiva di ginnastica artistica spegne le candeline il 2 febbraio. Giorno in cui, nel 1911, nasceva la società fondata dall’allora parroco caratese monsignor Giovanni Gamberoni.

”110 anni e non li dimostra, verrebbe da dire! - scrive il presidente Giorgio Corti in un augurio rivolto all’intera associazione - La Pro Carate è sopravvissuta a due guerre mondiali, ha attraversato innumerevoli cambiamenti dal punto di vista sociale, storico e culturale, a rimane sempre punto di riferimento per la crescita dei giovani della nostra Carate e dei territori limitrofi e inoltre, dal punto di vista agonistico, si configura come una fra le società più importanti nel panorama della ginnastica italiana”.

L’augurio di buon compleanno è arrivato anche dal Comune, firmato sui propri canali istituzionali dal sindaco Luca Veggian e dall’assessore allo Sport Eleonora Frigerio.

