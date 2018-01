Stradesio ai nastri di partenza: con la Befana per superare quota 2mila Ai nastri di partenza c’è la 36esima edizione della Stradesio, Camminata della Befana, allestita come ogni anno dal Gruppo Marciatori Desio. Appuntamento il 6 gennaio, obiettivo sfondare quota 2mila.

Ai nastri di partenza c’è la 36esima edizione della Stradesio, Camminata della Befana, allestita come ogni anno dal Gruppo Marciatori Desio. La classicissima delle marce Fiasp invernali punta ancora una volta a sfondare quota duemila iscritti provenienti da tutte le province della Lombardia. Anche quest’anno la partenza libera avverrà il sabato 6 gennaio, dal Palabancodesio, fra le 7.45 e le 9. Dopo un percorso a scelta fra tre tracciati della lunghezza rispettivamente di 7, 16 e 22 km, l’arrivo avrà luogo presso lo stesso palazzetto, dove attorno alle 10.30 si terranno le premiazioni dei gruppi sportivi più numerosi. Il Palabancodesio mette a disposizione le docce e il servizio borse, ma non dimentichiamo il mitico rinfresco sul traguardo, con tanto di polenta calda e pancetta, tè fumante e altre leccornie. Le socie del club organizzatore si travestiranno da Befana per ricreare l’atmosfera della Festa dell’Epifania, che tutte le altre si porta via. I primi iscritti si garantiranno le gettonatissime calze piene di dolci. Un premio speciale andrà, infine, al marciatore più giovane e a quello più anziano.

