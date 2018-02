Seregno - Riccardo Luppi, autore di una doppietta, in azione contro il Forte dei Marmi (Foto by Paolo Colzani)

Sport, Seregno Hockey sconfitto e (quasi) retrocesso in B Dopo la sconfitta in casa col Forte dei Marmi, manca soltanto la certezza matematica per ufficializzare il ritorno in serie B del Seregno Hockey 2012 a pochi mesi dal ripescaggio in serie A2 accettato con coraggio a inizio stagione.

Nella sfida giocata al PalaSomaschini contro l’Asso Ponteggi Forte dei Marmi, ultima occasione per cercare di ridare fiato alle speranze ormai residue di risalire la china, il quintetto brianzolo è stato infatti travolto 9-3, facendo capire come il gruppo abbia probabilmente smesso a livello inconscio di credere in un obiettivo ritenuto ormai irraggiungibile, al di là dei limiti tecnici e dei difetti consueti, tradottisi in tre tiri diretti sprecati ed un gol incassato in superiorità numerica. Il match è transitato agli archivi già nella prima frazione, che i toscani hanno chiuso sul 5-1 in loro favore, grazie alla doppietta di Gianluca Nardini ed alle reti di Roberto Maggi, Niccolò Mattugini e Lorenzo Giovannetti, prima che a ridosso della sirena Riccardo Luppi andasse a bersaglio.

Nella ripresa, il trend non è cambiato, con gli ospiti che subito hanno realizzato con German Ballestrero e Niccolò Mattugini, vanificando ogni velleità dei propri dirimpettai. Ancora Luppi e Daniele De Cesaris per i locali e Niccolò Mattugini con altre due marcature per i fortemarmini hanno quindi chiuso i conti.

Sabato 10 febbraio (ore 20.45) al PalaSomaschini sarà di scena la Caf Cgn Ponrdenone, in una gara che conterà unicamente per l’orgoglio di giocatori e staff tecnico.

Seregno Hockey 2012-Asso Ponteggi Forte dei Marmi 3-9

Marcatori: 9’35’’ pt Nardini (A), 15’59’’ Maggi (A), 16’33’’ N. Mattugini (A), 19’45’’ Nardini (A), 23’21’’ Lo. Giovannetti (A), 24’52’’ Luppi; 4’31’’ st Ballestrero (A), 7’54’’ N. Mattugini (A), 13’09’’ Luppi (S), 14’58’’ N. Mattugini (A), 15’45’’ De Cesaris (S), 16’44’’ N. Mattugini (A).

Seregno Hockey 2012: Di Biase (Brenna), Marchini, Appiani, Giordano, Luppi, Mariani, De Cesaris, Di Donato, Gallotta. All.: Cascella.

Asso Ponteggi Forte dei Marmi: Caglioti (Bertozzi), Lo. Giovannetti, Leonetti, Maggi, Nardini, N. Mattugini, C. Mattugini, Lu. Giovannetti, Ballestrero. All.: Bonanni.

Arbitro: Hide di Breganze.

Note: espulsi temporaneamente per 2’ Leonetti (A), C. Mattugini (A) e Luppi (S)

