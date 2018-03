Sport, Seregno Hockey sconfitto di misura: retrocesso ma ripescato?

Sconfitta di misura per il Seregno Hockey 2012 contro l’Amatori Modena (3-2) nella terz’ultima giornata del torneo di serie A2 di hockey su pista. Grigioblu retrocessi a meno di ripescaggio per la riforma dei campionati. Sabato 10 marzo ultima gara in casa.