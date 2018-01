Sport, Seregno Hockey sconfitto a Novara: la salvezza in A2 è un’impresa

La sconfitta in dirittura d’arrivo per 5-3 rimediata al Palaverdi di Novara contro l’Azzurra ha ridotto al lumicino o quasi le speranze di salvezza del Seregno Hockey 2012 in serie A2. Ora è ultimo a -11 da Novara e Pordenone.