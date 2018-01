Sport, Seregno Hockey perde in casa: la classifica si fa difficile Non è stato sufficiente al Seregno Hockey 2012 l’esordio del figliol prodigo di ritorno Luca Marchini: i brianzoli hanno perso in casa con Bassano e ora la classifica si fa davvero difficile.

Non è stato sufficiente al Seregno Hockey 2012 l’esordio del figliol prodigo Luca Marchini, tornato nella città che gli ha dato i natali a cinque anni di distanza dal rovinoso ritiro del Seregno Hockey dal campionato di serie A1, per conquistare la sua seconda vittoria stagionale.

Al PalaSomaschini i grigioblù, privi per motivi personali di Edoardo Di Donato, sono stati sconfitti 6-3 dallo Zetamac Roller Bassano, rimanendo così inchiodati all’ultimo posto in classifica, con soli cinque punti nel carniere, e scivolando a meno sei dalla Caf Cgn Pordenone, che superando in casa il Pieve 010 ha firmato un allungo importante in zona salvezza.

La gara si è decisa nella prima frazione, quando dopo un buon inizio l’espulsione temporanea per proteste di Mirco Mariani ha regalato una chance importante agli ospiti, con Mattia Tottene che ha realizzato il conseguente tiro diretto. Subito dopo, in rapida sequenza, Edoardo Pelva e Giacomo Tumelero hanno portato il risultato sul 3-0.

Nella ripresa, i brianzoli sono tornati in partita al 13’, quando nel giro di pochi secondi Andrea Appiani ha ridotto lo scarto e Mirco Mariani prima ha sprecato una punizione di prima e quindi è andato a bersaglio.

L’illusione è durata però il breve spazio di qualche minuto, perché al 17’ Pietro Zen ha trasformato una punizione diretta, concedendo il bis un attimo dopo, sulla scorta del cartellino blu toccato all’allenatore di casa Giacomo Cascella per proteste. Nel finale Davide Gallotta e Giacomo Tumelero hanno fissato il definitivo 6-3. Sabato 13 gennaio, alle 20,45. I seregnesi saranno di scena a Montebello.

Seregno Hockey 2012-Zetamac Roller Bassano 3-6

Marcatori: 12’05’’ pt Tottene (R) su tiro diretto, 15’04’’ Pelva (R), 18’06’’ Tumelero (R); 13’03’’ st Appiani (S), 13’52’’ Mariani (S), 16’59’’ e 18’38’’ Zen (R) su tiri diretti, 23’00’’ Gallotta (S), 24’40’’ Tumelero (R).

Seregno: Di Biase (Brenna), Marchini, Luppi, Mariani, De Cesaris, Appiani, Giordano, Tremolada, Gallotta. All.: Cascella

Zetamac Roller Bassano: Bigarella (Ferronato), P. Zen, Pelva, Tumelero, Tottene, Fraccaro, F. Dal Monte. All.: Zanfi.

Arbitro: Nicoletti di Vincenza.

Note: espulsi temporaneamente per 2’ Mariani (S) e Cascella (all. S).

