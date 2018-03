Sport, Seregno Hockey chiude la A2: attesa per la Federation Cup e il futuro La sedicesima sconfitta della stagione, a fronte di tre vittorie e tre pareggi, ha concluso la prima avventura del Seregno Hockey 2012 sul palcoscenico del campionato di serie A2. Attesa per la Federation Cup e per il futuro.

La sedicesima sconfitta della stagione, a fronte di tre vittorie e tre pareggi, ha concluso la prima avventura del Seregno Hockey 2012 sul palcoscenico del campionato di serie A2. La formazione brianzola è stata superata in trasferta 7-2 dal Montecchio Precalcino, in coda a un match inutile ai fini della classifica, con i padroni di casa già salvi e gli ospiti ormai retrocessi.

Sport, Seregno: Davide Gallotta e Andrea Giordano

(Foto by Paolo Colzani)

La gara ha visto i vicentini scattare subito sul doppio vantaggio, gap che i lombardi non sono più riusciti a recuperare, nonostante le reti successive di Edoardo Di Donato e Luca Marchini.



Ora Stefano Di Biase e compagni sono attesi dall’appuntamento con la Federation Cup, nuovo torneo che metterà di fronte le squadre della serie A1 che non si qualificheranno alle semifinali dei playoff scudetto, quelle della serie A2 che non parteciperanno ai playoff promozione e quelle della serie B che invece non saranno protagoniste della final eight, il cui calendario non è ancora stato definito. C’è curiosità infine per la possibile riforma dei campionati, che riporterebbe i seregnesi nuovamente in serie A2.

Montecchio Precalcino-Seregno Hockey 2012 7-2

Marcatori: 7’16’’ pt Marangoni (M), 12’37’’ Fabris (M), 18’13’’ Di Donato (S), 22’46’’ Retis (M); 2’25’’ e 4’07’’ st Meneghini (M), 8’42’’ Clavello (M), 22’18’’ Marchini (S), 24’00’’ Retis (M).

Montecchio Precalcino: Pellizzari (Cortese), Zanini, Gnata, Clavello, Fabris, Meneghini, Zanini, Marangoni, Retis. All.: Carpinelli.

Seregno Hockey 2012: Di Biase (Brenna), Marchini, Appiani, Giordano, Luppi, Mariani, De Cesaris, Di Donato, Gallotta. All.: Cascella.

Arbitro: Nicoletti di Valdagno.

Note: espulsi temporaneamente per 2’ Marchini (S) e Fabris (M)

