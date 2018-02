Sport, Seregno Hockey 2012 sconfitto: la retrocessione è matematica Sconfitta sul campo dell’Amatori Vercelli e fine della corsa per il Seregno Hockey 2012 condannato dalla matematica con tre giornate di anticipo alla retrocessione in serie B.

Fine della corsa per il Seregno Hockey 2012. La netta sconfitta rimediata a Vercelli, contro un Amatori lanciatissimo alla rincorsa della promozione in serie A1, ha condannato con tre giornate di anticipo il quintetto brianzolo, fatta salva la possibilità di una riforma dei campionati a stagione terminata, alla retrocessione in serie B. Decisivo da questo punto di vista è il saldo negativo dei confronti diretti con l’Asso Ponteggi Forte dei Marmi (vittoria 4-3 nel girone di andata, sconfitta 9-3 in quello di ritorno), che anche nel caso di un improbabile aggancio a quota 18 punti da qui alla conclusione del torneo di serie A2 farebbe pendere la bilancia dalla parte dei toscani.

Il match in riva al Sesia ha avuto, come da pronostico, poca storia. I padroni di casa si sono portati in vantaggio subito con De Pietri, prima di essere raggiunti al 7’ da Marchini. Al 9’ ancora De Pietri ha fatto scattare avanti i suoi, imitato poi da Milani e Perroni. Nella ripresa, altre tre marcature di Milani ed un ulteriore acuto di Perroni hanno determinato la chiusura del sipario. Sabato 24 febbraio il calendario prevede una pausa. Il Seregno Hockey 2012 tornerà in pista sabato 3 marzo, alle 20,45, al PalaSomaschini di Seregno, con avversario l’Amatori Modena.

Amatori Vercelli-Seregno Hockey 2012 8-1

Marcatori: 0’22’’ pt De Pietri (A), 7’56’’ Marchini (S), 9’24’’ De Pietri (A), 16’23’’ Milani (A), 24’59’’ Perroni (A); 6’01’’ e 9’03’’ st Milani (A), 19’05’’ Perroni (A), 19’23’’ Milani (A).

Amatori Vercelli: Valls (Pasciullo), Farina, Milani, M. Motaran, Tarsia, Perroni, De Pietri, Raffaelli. All.: Marzella.

Seregno Hockey 2012: Di Biase (Brenna), Marchini, Appiani, Giordano, Luppi, Mariani, De Cesaris, Di Donato, Gallotta. All.: Cascella.

Arbitro: Giombetti di Modena.

