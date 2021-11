Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sport, Dazn verso lo stop alla doppia utenza per ogni abbonamento. Capitanio: «Non è un bel regalo di Natale» Prime reazioni alla notizia, ancora non ufficiale, della scelta di Dazn di mettere fine alla possibilità di vedere i contenuti su due dispositivi diversi dello stesso account. L’onorevole concorezzese della Lega Capitanio chiede rispetto per gli abbonati.

La decisione non è ancora ufficiale, ma ha già causato malumore la notizia che Dazn si appresterebbe a mettere fine alla possibilità di vedere i contenuti su due dispositivi diversi dello stesso account. E la reazione è arrivata anche da Roma.

Il cambiamento andrebbe nella direzione di combattere la pirateria, rimarrebbe possibile la condivisione di un doppio device per ogni abbonamento con lo stesso indirizzo Ip (in una abitazione privata o un ufficio).

“Non è un bel regalo di Natale”, commenta in una nota l’onorevole concorezzese Massimiliano Capitanio, deputato Lega in Commissione Tlc e capogruppo in Vigilanza Rai.

“Se davvero Dazn inibirà la possibilità ai suoi abbonati di vedere la stessa partita su due device differenti, non sarà certo un bel regalo di Natale - ha detto - Non era questo il segnale di attenzione che aveva richiesto la Camera con la Risoluzione votata in IX Commissione. Siamo nel libero mercato e ogni azienda si assume la responsabilità delle proprie scelte, ma dopo i disagi patiti dagli utenti questa estate, la notizia di un dimezzamento del servizio a canone invariato ci lascia sbigottiti. Auspichiamo un ripensamento da parte di Dazn, mentre alle autorità competenti spetterà la valutazione sulla liceità della modifica contrattuale”.

