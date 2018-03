Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

Monza, le atlete dell’Astro Roller Skating: i gruppi Monza Precision Team Senior e junior (Foto by Annamaria Colombo)

Sport, Astro Roller Skating Monza agli Italiani gruppi Fisr di Conegliano L’Astro Roller Skating di Monza porta i suoi team al campionato italiano gruppi Fisr in programma sabato 17 e domenica 18 marzo a Conegliano Veneto. In gara il Monza Precision Team juniores e seniores e altri tre gruppi.

L’Astro Roller Skating prepara le valigie. I gruppi di pattinaggio sincronizzato Monza Precision Team juniores e seniores sono pronti ad affrontare il campionato italiano gruppi Fisr in programma sabato 17 e domenica 18 marzo a Conegliano Veneto.

Il team seniores presenterà una coreografia sulle note dell’intramontabile “The Godfather” (Il Padrino), ricca di elementi tecnici di alto livello come impone il nuovo regolamento Rollart. E il risultato è un esercizio emozionante che cattura l’occhio dall’inizio alla fine in un crescendo di emozioni. Il Team juniores, invece, interpreterà il tema gotico de “Il Fantasma dell’Opera” con l’intento di dimostrare ancora una volta le proprie consolidate caratteristiche: velocità, brio, precisione e determinazione.

E non finisce qui. La società presieduta da Luisa Biella porterà in Veneto altri tre gruppi: il piccolo gruppo divisione nazionale Monza Show Team che si esibirà su una coreografia intitolata “Inside me” e i due Quartetti Monza Poker con “Vamos a Bailar” e Monza Stardust con “Unlocking the mind”. A seguire le atlete ci saranno, insieme alla presidente, i tecnici Paola Biella, Roberto Riva, Arianna Pirola, Enzo Spadafora e Laura Longoni.



Monza, Astro Roller Skatin agli Italiani: i tecnici Arianna Pirola, Paola Biella, Laura Longoni, Roberto Riva

(Foto by Annamaria Colombo)

