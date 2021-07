MONZA D Errico in redazione (Foto by Fabrizio Radaelli)

Spaghettata di beneficenza con i tifosi del Monza, in collegamento anche Andrea D’Errico Ci sarà anche l’ex capitano biancorosso Andrea D’Errico alla Spaghettata di beneficenza organizzata dagli “Amici del Monza”: sarà in collegamento dal ritiro in Trentino dove si trova con il Bari. Come partecipare.

Ci sarà - seppur in collegamento dal ritiro in Trentino dove si trova con il Bari - anche l’ex capitano biancorosso Andrea D’Errico alla seconda edizione della “Spaghettata biancorossa benefica” organizzata dagli “Amici del Monza” giovedì 29 luglio. D’Errico, la cui mancata riconferma ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi monzesi, porgerà il suo saluto e il suo personale ringraziamento a tutti coloro che nei suoi sei anni di permanenza in biancorosso gli hanno voluto bene. Anche i tifosi presenti potranno rivolgere il loro personale grazie a “capitan Derrick”.

La cena si terrà al Centro Sportivo di Biassono in via Parco, giovedì 29 luglio alle 20. Il menù prevede, oltre agli spaghetti, arrosto con patate, dolce, bibita o birra e caffè. Il tutto per 20 euro che saranno devoluti in beneficenza. Per partecipare occorre prenotarsi entro il 27 luglio telefonando al 340 2279814.

