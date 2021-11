Skiroll, Team Brianza di Lissone undicesimo in Coppa Italia: «Molto bene la nostra “linea verde”» La Polisportiva Team Brianza di Lissone ha chiuso all’undicesimo posto il “Circuito della Coppa Italia di Skiroll” con 107 società al via. Gli atleti brianzoli hanno preso parte a nove prove su diciannove del programma nazionale.

Con le gare disputate a Rapy-Verrayes in Valle d’Aosta e Trentino, si è concluso dopo 19 prove il “Circuito della Coppa Italia di Skiroll”, istituito dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali). Ben 107 le società che hanno preso parte alla gare inserite nel programma del Circuito nazionale, e tra queste anche la Sezione Sport Invernali della Polisportiva Team Brianza di Lissone che ha terminato la Coppa Italia all’11esimo posto nella classifica per Società, pur partecipando solamente a nove prove: quelle organizzate a Grondona (Al) su percorso in salita; Rogno e Sovere (Bg) piano e salita; Bobbio Penice (Pc) salita; Trento-Monte Bondone (Tn) e Rapy-Verrayes (Ao) con una sprint e una in salita.

“Il piazzamento nella classifica per Società, per noi ha un significato molto importante poiché l’abbiamo ottenuto grazie a tanti sacrifici e alla determinazione di tutti i nostri atleti – spiega Carlo Salvioni, presidente della società lissonese – Ci siano allineati alla partenza delle gare avendo presente due obiettivi: fare gruppo cementando l’affiatamento soprattutto tra i giovani e finalizzare il lavoro tecnico svolto nel periodo estivo, allo scopo di verificare i miglioramenti dei nostri ragazzi in preparazione alle prove sugli sci nella stagione invernale. Alla fine sono arrivati anche i risultati, che ci hanno permesso di scalare piano piano la classifica e chiudere a ridosso dei club posizionati tra i top ten”.

Lissone skirol: Marco, Arianna e Sofia Forzatti, Riccardo Panizza

Oltre a raccogliere punteggi in diverse gare avete ottenuto risultati importanti anche a livello individuale?

“La nostra cosiddetta “linea verde” composta da ragazzi e ragazze alle prime esperienze in gare di livello hanno sorpreso per la loro risolutezza. Ricordo i numerosi piazzamenti sul podio delle sorelle Arianna e Sofia Forzatti, tra le più competitive in gare sprint, quindi di Carlo Mariani senza trascurare i piazzamenti di un gruppetto di giovani guidati da Riccardo Panizza. Tra l’altro nelle classifiche individuali spiccano il quarto e il quinto posto nella categoria Under 12 di Arianna e Sofia Forzatti. I risultati ottenuti in questa stagione li dedichiamo a tutte le persone e alle aziende che ci sostengono, dandoci la possibilità di svolgere un’attività finalizzata alla crescita dei giovani”.

Questi gli atleti che hanno difeso i colori della Polisportiva Team Brianza di Lissone nella Coppa Italia di Skiroll: Giorgia Biella, Arianna Forzatti, Sofia Forzatti, Carlo Mariani, Alessandro Biella, Matteo Colombo, Riccardo Panizza, Angelica Mariani, Valeria Pagani, Furio Agradi, Alessandro Bianchini, Andrea Arosio, Eugenio Bianchini, Marco Forzatti, Massimiliano Recalcati, Giorgio Bianchini.

