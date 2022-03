Serie D: tre pareggi e uno stop per le brianzole La decima di ritorno del campionato di Serie D si è conclusa con tre pareggi e una sconfitta per le brianzole.

Il Leon Monza, alla Leon Arena di Vimercate, ha sprecato una grossa occasione per tornare alla vittoria, dopo molte giornate di digiuno. A 5’ dal termine sul risultato di 1-1, il capocanniere arancionero Bonseri, che ha al suo attivo 16 goal, s’è fatto parare un calcio di rigore, per atterramento in area di Paparella, da parte dell’estremo difensore bergamasco, che poteva vale tre preziosi punti.

Invece il Leon Monza ha graziato la Virtus Ciserano che è tornata a Bergamo con un prezioso pareggio che la tiene nella prima parte della classifica. Il primo tempo è stato giocato da entrambe le contendenti con molta intensità. I brianzoli passavano per primi in vantaggio al 25’ sempre con Bonseri che dal dischetto trasformava il penalty a seguito di atterramento dello stesso ad opera del difensore centrale orobico. Sulle ali del vantaggio gli arancioneri pigiavano sull’acceleratore alla ricerca del goal sicurezza ma prima con Citterio e successivamente ancora con Benseri non riuscivano a concretizzare. Gli orobici pervenivano al pareggio al 37’, sempre su penalty trasformato da Confalonieri, per un fallo commesso dal portiere Martignoni ai danni di Bardelloni.

Nella ripresa il Leon dava segni di stanchezza e faticava a contenere la spinta dei bergamaschi. Su una ripartenza i padroni di casa al 40’ avevano la ghiotta occasione per passare in vantaggio. Il portiere Colleoni commetteva fallo su Paparella e il direttore di gara indicava il dischetto. L’estremo rossoblu intuiva il tiro di Bonseri e sventava la minaccia. Il Leon aveva la forza di un’ennesima reazione per l’occasione mancata, ma senza esito.

Risultato ad occhiali della Folgore Caratese nella trasferta di Caravaggio. I lambraioli hanno sprecato una grossa opportunità di ridurre le distanze dalla capolista City Nova, soprattutto per la concomitante sconfitta del Brusaporto a Castellanza. Un punto che però è valso ai bianco azzurri il secondo posto in classifica. La squadra di Longo ha svolto un gran volume di gioco che però è stato inconcludente. Il Caravaggio s’è difeso con ordine chiudendo a dovere ogni varco, riuscendo a strappare un prezioso punto contro un avversario ben messo in classifica e assai più forte.

Su un pessimo rettangolo di gioco il City Nova ha dovuto accontentarsi dello 0-0 a Legnano. I più tecnici giallo verdi si sono trovati in difficoltà a manovrare tanto che il gioco è risultato molto spezzettato e nel finale non sono neppure riusciti a piegare i lilla padroni di casa rimasti in dieci per l’espulsione di Vecchi per somma di ammonizioni.

Nell’anticipo di sabato 26, il Vis Nova è stato battuto per 1-0 nel recupero in trasferta a Grumello del Monte contro la Real Calepina.

Il girone B di serie D, sarà nuovamente in campo mercoledì 30, quando alle 15, il Leon ospiterà lo Sporting Franciacorta, la capolista City Nova riceverà il Crema, mentre uno scontro salvezza attende il Vis Nova Giussano che incontrerà il Caravaggio. Nel posticipo delle 17 la Folgore Caratese riceverà l’Arconate.

