Serie D: Leon spezza la striscia negativa, la vittoria dopo 14 ko Giornata di esultanza in casa del Leon Monza: dopo 14 partite negative consecutive, sul campo dell’Arena Vimercate, è riuscito a vincere battendo per 4-3 i bergamaschi del Real Calepina.

La tredicesima giornata di ritorno del campionato di calcio di serie D, girone B, per le squadre brianzole del monzese si chiude con tre vittorie e una sconfitta.

Giornata di esultanza in casa del Leon Monza, che dopo 14 partite negative consecutive, sul campo dell’Arena Vimercate, al termine di un match vibrante, alterno e ricco di emozioni, è riuscito a vincere battendo per 4-3 i bergamaschi del Real Calepina.

Gli arancioneri brianzoli hanno buttato nella mischia tanto cuore e determinazione. I tre punti conquistati lasciano ancora aperta la speranza di raggiungere la zona play out. Il Leon Monza ha vinto in rimonta, nonostante il secondo rigore sbagliato da Bonseri. La gara si era messa molto male in quanto gli ospiti andava in vantaggio al 14’ con Paris e raddoppiavano al 28’ con Giangaspero, dopo che Bonseri al 23’ si era fatto parare il penalty da Gherardi.

Prima dell’intervallo però Leotta riusciva ad accorciare le distanze. Nella ripresa a mettere in equilibrio il punteggio ci pensava Venza al 5’, ma era ancora il Real Calepina a portarsi in avanti con Mehic al 16’, a quel punto i monzesi trovavano la forza per reagire e un ottimo Citterio al 25’ riportava il risultato sul 3 a 3, ma il goal dei tre punti lo metteva a segno al 35’ Rondelli. A quel punti i brianzoli stringevano i denti serravano le fila tanto da cogliere tre preziosi punti per la classifica e mettere fine alla serie nera di risultati.

Al termine il ds Marco Sala ha detto: ”Siamo molto contenti di questa vittoria che ci ridà morale. Ho finalmente visto una squadra che in campo non ha mai mollato soprattutto è stata concentrata fino alla fine. Questi tre punti sono un piccola speranza che apre alla possibilità di giocarcela fino alla fine”.

Il girone B di serie D, tornerà in campo giovedì 14 aprile, alle 15. La Folgore Caratese riceverà in una sorta di scontro diretto per la seconda posizione, il Brusaporto, che ha vinto contro i gardesani. La capolista City Nova sarà invece in trasferta a Caravaggio sconfitto dalla Virtus Ciserano per 4-1. Viaggerà anche il Vis Nova, ad attenderlo il Desenzano Calvina battuto per 3-1 in casa del Brusaporto. I verdenero brianzoli dovranno essere attenti a non distrarsi nei momenti conclusivi della partita che sono stati loro fatali nelle ultime quattro partite e capire di buttare in tribuna i palloni e alzare barricate difensive, accontentandosi anche del punto.

Il Leon Monza sarà sul campo del Breno che ha pareggiato 1-1 a Castellanza. I camuni sul loro terreno sono una formazione tosta che non molla mai.

