Serie D: la Casatese vince il recupero e torna in vetta al girone B, il Seregno saluta il ds

La Casatese è di nuovo in vetta al girone B del campionato di serie D. Nel recupero della trasferta a Brusaporto, rinviata in precedenza a causa dei casi di contagio da coronavirus nella squadra bergamasca, i lecchesi si sono imposti con relativa facilità: il 2-1 finale in loro favore è maturato grazie alle reti di Simone Pontiggia su rigore al 4’ e di Gabriele Gambazza al 24’ del primo tempo, con gli orobici che hanno accorciato a ridosso dello scadere per merito di Mbaye Seck. Incamerati i 3 punti, i biancorossi, alla quinta vittoria nelle ultime sei uscite, sono saliti a quota 46 in classifica, con un vantaggio di 2 lunghezze sul Seregno, oggi secondo. Ora il duello prepasquale tra le due concorrenti più accreditate nella corsa alla serie C prevede per la Casatese il match interno di domenica 28 marzo contro il NibionnOggiono e la successiva visita di giovedì 1 aprile a Lodi, dove troverà ad attenderla il Fanfulla. Dal canto suo, il Seregno ospiterà domenica 28 marzo il Ponte San Pietro, mentre nel turno infrasettimanale sarà di scena a Trezzo sull’Adda contro la Tritium.

Intanto, in casa azzurra, dopo l’allenatore Arnaldo Franzini, sostituito da Carlos França, ha salutato anche il direttore sportivo Matteo Mavilla. La società presieduta da Davide Erba ha confermato il divorzio, pur senza commentarlo. L’ambito tecnico sarà così gestito con pieni poteri dal direttore generale Luca Pacitto.

