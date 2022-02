Il rigore trasformato da Chessa che riaprire la partita per la Castellanzese (Foto by Paolo Volonterio)

Serie D: il Vis Nova si fa rimontare, pari per la Folgore Caratese e quarto ko per il Leon La seconda giornata di ritorno del campionato di serie D, girone B, ha registrato due pareggi e due sconfitte per le squadre brianzole. Amarezza in casa Vis Nova Giussano, rimontato dal vantaggio di due gol

La seconda giornata di ritorno del campionato di serie D, girone B, ha registrato due pareggi e due sconfitte per le squadre brianzole.

Il Vis Nova Giussano, in vantaggio per 2-0 al 20’ della ripresa, sulla Castellanzese diretta avversaria dei quartieri bassi della classifica, s’è fatto raggiungere sul finale di gara, complice un rigore regalato con troppa generosità dall’arbitro Virgilio di Agrigento, che ha riaperto la partita e galvanizzato i neroverdi milanesi. I quattro goal sono stati tutti realizzati nella ripresa.

Ha aperto le marcature il Vis Nova al 5’ con Beretta che di testa anticipava tutti a seguito di calcio d’angolo battuto da Orellana Cruz. Le lucertole raddoppiavano al 20’ un bellissimo goal di Fall che chiudeva molto bene un cross di Frigerio. Su penalty, che ha lasciato perplessi tutti, i milanesi accorciavano le distanze con Chessa al 32’. Il giovane Redaelli subentrato ad Orellana Cruz al 38’ a porta vuota, calciava alto, sprecando la palla che avrebbe chiuso il match. Dallo scampato pericolo traeva vigore la Castellanzese che trovava il pareggio di nuovo con Chessa al 41’ abile a destreggiarsi all’interno di un’area molto affollata.

Il Vis Nova, una volta di più ha perso l’occasione per incamerare tre preziosi punti. Il ds Marino Fumagalli a fine gara ha commentato: “grande è il rammarico per i tre punti mancati. A nostra consolazione il punto che fa classifica e anche il merito di aver interrotto la serie delle due sconfitte. La bagarre in fondo alla classifica si fa sempre più serrata e noi dobbiamo raddoppiare gli sforzi per trovare i punti salvezza e verticalizzare maggiormente il gioco per creare più occasioni da rete”. “ Noi abbiamo trovato un punto importante- ha esordito mister Corrado Cotta della Castellanzese- sotto di due goal siamo stati bravi a crederci e pervenire al pareggio. Un pareggio sostanzialmente giusto”.

La Folgore Caratese ha diviso la posta in palio col Legnano (1-1). I lambraioli allo scadere della prima frazione di gioco ha siglato la rete del pareggio con Troiano (45’). I lilla erano passati in vantaggio al 16’ del pt con Confalonieri.

Quarta sconfitta consecutiva per il Leon Monza superato sul campo amico dal forte Brusaporto per 1-3. I bergamaschi in gol con Vitali, Iori e Guidetti. La rete della bandiera per gli arancio neri l’ha firmata Ronchi.

Il City Nova, ha pagato dazio, nella trasferta a Sona, sconfitto di misura dal goal di Marchesini al 24’ della ripresa.

Per il secondo turno consecutivo il Desenzano Calvina non è sceso in campo contro il Villa Valle, causa positività dei suoi giocatori. Era già stata rinviata la partita di domenica Desenzano- Caravaggio.

Domenica 6 febbraio terza di ritorno con le brianzole impegnate tutte in trasferta. Il Vis Nova Giussano a Legnano; il Leon Monza a Ponte San Pietro, la Folgore Caratese a Crema, mentre il City Nova ospiterà la Virstus Ciserano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA