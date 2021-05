Serie D, il Seregno perde in casa contro il Desenzano Calvina. Il Fanfulla si avvicina: 5 le reti rifilate al Vis Nova Crolla il Vis Nova, in casa, contro il Fanfulla: un 1-5 che avvicina proprio il Fanfulla, secondo in classifica, al Seregno capolista, sconfitto per 0-1 dal Desenzano Calvina.

Perde il Seregno in casa contro il Desenzano Calvina: 0-1 al Ferruccio e tre punti per gli ospiti grazie al gol di Turlini al 61esimo. Una sconfitta che vale doppio visto che i diretti rivali del Fanfulla, che prima di questa giornata inseguivano gli azzurri a 9 punghezze di dtstanza (61 punti per gli uomini di Erba, 52 per il Fanfulla) hanno incamerato tre punti. Brutta sconfitta casalinga, infatti, anche per il Vis Nova, piegato per 1-5 proprio dal Fanfulla. Sotto per 0-2 dopo neanche 19 minuti, Valtulina ha cercato di riaprire il match trasformando un calcio di rigore al 19esimo del primo tempo. Ma il Fanfulla non ha lasciato scampo agli uomini di Mastrolonardo, che hanno subito altre tre reti.

Ora, con il Seregno fermo a 61 punti, il Fanfulla ha raggiunto quota 55. E mercoledì avrà il match di recupero contro il NibionnOggiono, saltato la scorsa domenica causa Covid.

Non ha giocato, invece, la Folgore Caratese: la partita contro la Sanremese, in casa, è stata rinviata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA