Seregno: Filip Mihaljevic, a sinistra, in azione durante la sua esperienza recente in Cambogia (Foto by Paolo Colzani)

Serie D: il Seregno anticipa col VillaValle, con un Mihaljevic in più In serie D il Seregno anticipa a sabato il turno con il VillaValle, alle 14.30 allo stadio Ferruccio. Intanto è arrivato l’agognato trasfer e può esordire in azzurro la punta croata Filip Mihaljevic, classe 1992.

In vista del turno infrasettimanale in programma mercoledì 3 febbraio, sul non semplice campo del Brusaporto, una delle più in forma del girone B del campionato di serie D, il Seregno ha comunicato l’anticipo a sabato 30 gennaio, alle 14.30, allo stadio Ferruccio, del match che lo opporrà al Villa Valle, valido per la quattordicesima giornata del torneo.

La gara ha assunto nelle ultime ore un significato ancor più particolare in casa azzurra, poiché in questa circostanza il tecnico Arnaldo Franzini potrà disporre della punta croata Filip Mihaljevic, classe 1992, il cui tesseramento, dopo l’arrivo del transfer indispensabile, è stato finalmente perfezionato.

Ora è da capire se l’attaccante, che fin qui ha impressionato negli allenamenti, sarà buttato subito nella mischia oppure se, almeno inizialmente, dovrà accontentarsi di un posto in panchina.

Mihaljevic è approdato a Seregno dopo esperienze in patria, ma anche in Bulgaria, con il Lokomitv Plovdiv, in Polonia, con il Widzew Lodz, ed in Cambogia, con il Visakha. La dirigenza seregnese si aspetta da lui un contributo fondamentale nella corsa alla promozione in serie C, in un girone in cui finora sta regnando sovrano l’equilibrio. Il pareggio conquistato domenica scorsa a Desenzano del Garda contro il Desenzano Calvina (3-3) ha permesso ai brianzoli di rimanere soli in vetta alla classifica con venticinque punti, uno in più del Crema e della Casatese, che ha compiuto un balzo in avanti superando 1-0 nel recupero di mercoledì il Caravaggio, mentre Brusaporto e NibionnOggiono seguono a quota ventitré.

