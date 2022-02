Serie D: giornata da dimenticare per le brianzole, Vis Nova beffato da Legnano

Un'azione offensiva del Vis Nova senza esito in area del Legnano (Foto by Paolo Volonterio)

Giornata da dimenticare, la terza di ritorno, nel campionato di serie D, per la compagini brianzole, impegnate nel girone B, a venti squadre. L’unica uscita dalla ventiduesima giornata col risultato pieno la capolista City Nova che ha superato per 3-2 la Virtus Ciserano. I bergamaschi erano riusciti a recuperare il 2-0 (reti Ferrario, rigore al 25’pt, Marotta 18’ st) con Bardelloni 19’st e Bertelli 26’st, ma il solito Cogliati al 37’st firmava il gol partita. La capolista si è così riscattata dallo scivolone di mercoledì in casa del Sona.

Il Vis Nova Giussano, in piena zona Cesarini è stato beffato a Legnano (1-0) da un gol di Becchi (48’st), quando i brianzoli nell’ultimo quarto d’ora erano rimasti in dieci per l’espulsione di Bartoli, per un fallo da ultimo uomo. La rete di testa in mischia di Becchi e nata a seguito di calcio d’angolo. Una partita che fino al quel momento era viaggiata su un piano di equilibrio, con il Vis Nova a contenere la fisicità dei lilla padroni di casa.

“Ancora una volta rientriamo a Giussano con le pive nel sacco - ha detto il ds Marino Fumagalli - una sconfitta beffa subita sul finale di gara che ci penalizza pesantemente perché il pari era ormai scritto. Purtroppo le partite finiscono quando l’arbitro fischia e il Legnano a spinto fino a centrare l’obiettivo. L’uscita di Bartoli ha pesato sul reparto difensivo proprio nel momento in cui la partita era avviata sul risultato su cui puntavamo. Oggi nelle nostre fila ha debuttato l’algerino Selim Ahmed, centrocampista, che ha disputato l’ultima mezz’ora. Ad ogni turno che passa la situazione si fa sempre più preoccupante perché adesso siamo in fondo alla classifica e le rivali hanno vinto tutte. Le partite del girone di ritorno sono una battaglia continua”.

Quinta sconfitta consecutiva per il Leon Monza battuto con un secco 3-0 a Ponte San Pietro. Gli arancio nero di Motta hanno pagato a caro prezzo l’espulsione alla mezzora del portiere Martignoni per un fallo in area su Bertazzoli, causando il rigore che ha trasformato Ferreira Pinto. Da li i bergamaschi hanno avuto la strada spianata. I brianzoli hanno resisto fino all’intervallo, mentre nella ripresa, apparsi stanchi, non sono riusciti a tenere la vivacità dei bianco azzurri padroni d casa.

È caduta anche la Folgore Caratese (1-2) in casa del Crema, imbattuto in questo 2022. I lambraioli già in svantaggio di 2-0 hanno siglato il goal della bandiera e della speranza solo al 42’ del st con Alma, ma non è stato sufficiente per raddrizzare il punteggio. Apprezzabile il pressing degli uomini di Longo che però sono usciti dal rettangolo di gioco con un pugno di mosche.

E domenica 13 febbraio il calendario riserva partite e scontri abbastanza decisivi per la classifica, come Vis Nova-Crema e Leon Monza-City Nova, leggermente più agevole l’impegno della Folgore Caratese che ospiterà il Breno.

