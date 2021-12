Serie D: doppio colpo in trasferta per Vis Nova Giussano e Leon Vimercatese

Si è giocata l’ultima giornata dell’anno di Serie D prima della sosta natalizia: dopo doppio colpo in trasferta per Vis Nova Giussano (al terzo successo in fila) e Leon Vimercatese. Ancora ferma la Folgore Caratese.