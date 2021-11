Serie C: Seregno stop col Sudtirol, al Ferruccio passa la capolista Il Seregno è stato superato nella ripresa dalla capolista Sudtirol nel match della 14esima giornata di Serie C. Prossimo turno importante per la classifica contro la Pro Patria.

Passa la capolista della Serie C al Ferruccio sotto una pioggia incessante. Il Seregno di mister Mariani ha opposto resistenza per 75’ poi ha ceduto al Sudtirol per 2-1, complice anche un organico d’emergenza per squalifiche e assenze.

Ospiti in vantaggio al 26’ con Rover. Il Seregno ha ristabilito gli equilibro poco dopo (al 35’) con Galeotafiore che è stato il più veloce su una respinta maldestra del portiere ospite nell’azione nata da punizione di St Clair. Dopo aver cercato di pungere ancora con St Clair, i padroni di casa sono andati in svantaggio ancora al 26’ su colpo di testa di Odogwu.

Decisivo per il cambio di passo del Sudtirol l’ingresso di Casiraghi, autore del corner che ha portato al gol della vittoria.



Dopo 14 giornate, il Sudtirol guida la classifica del girone A con 36 punti (undici vittorie, tre pari e zero sconfitte); il Seregno ha 15 punti (13esimo posto). Sabato 20 novembre sfida importante con la Pro Patria (14 punti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA