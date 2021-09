Serie C: rammarico dopo la Pro Vercelli, il Seregno pensa alla Coppa Italia e al derby col Renate Molto rammarico in casa Seregno negli spogliatoi del Piola di Vercelli dopo la sconfitta con la Pro e per il gol del pareggio annullato al 50’. Ma la squadra guarda avanti: mercoledì Coppa Italia e poi derby col Renate.

Molto rammarico in casa Seregno negli spogliatoi del Piola di Vercelli, al termine della partita persa 1-0 contro la Pro alla terza di Serie C. L’amarezza è scaturita in particolare dall’episodio conclusivo, che ha portato all’annullamento per fuorigioco del pareggio realizzato al 50’ della ripresa dal portiere Ermanno Fumagalli, salito nell’area locale in occasione dell’ultimo calcio di punizione del match.

Dopo una settimana che era già stata caratterizzata dalle contestazioni per l’arbitraggio della gara contro la FeralpiSalò, stavolta però l’ambiente ha scelto di evitare polemiche.

«Il rammarico quando perdi c’è sempre - ha commentato il tecnico Alberto Mariani - Dobbiamo fare di più, anche se già facciamo tantissimo, ma probabilmente non basta. Bisogna fare più attenzione sulle palle ferme, sia a favore che contro, e sulla palla che è sfilata via sul gol, perché andare in vantaggio o in svantaggio sposta gli equilibri».

Il focus si è quindi concentrato sul secondo turno della Coppa Italia di serie C, che mercoledì 15, alle 18,30, vedrà i seregnesi impegnati a Salò contro il Trento: «Giocare subito dopo una sconfitta può portare qualcosa, ma ora pensiamo soltanto al risultato di oggi, che fa male. Sapevamo di affrontare una squadra che vuole vincere il campionato, ma noi abbiamo dato tutto ciò che avevamo».

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso anche il capitano Martino Borghese, alla prima apparizione stagionale: «Dopo il loro gol, è stata una partita combattuta e per l’ennesima volta siamo qui a recriminare. Abbiamo giocato contro una squadra che ha speso quattro o cinque volte più di noi e che punta a vincere il campionato. Noi dobbiamo ancora lavorare tanto, ma non ci tiriamo indietro».

Il Seregno, dopo il turno di Coppa Italia, è atteso dal match casalingo contro il Renate, previsto domenica 19 settembre, alle 17,30, per ora allo stadio Speroni di Busto Arsizio. Giovedì 16, tuttavia, è in programma una nuova seduta della commissione comunale di vigilanza per l’agibilità dello stadio Ferruccio di Seregno: se non vi saranno intoppi, la sede dell’appuntamento potrà essere spostata.

