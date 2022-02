Serie C, la crisi del Seregno: FeralpiSalò vince il recupero, due punti in sei partite e squadra «un po’ corta» Il nuovo capitano Andrea Cocco, promosso dopo la partenza di Martino Borghese, analizza la situazione del Seregno, sconfitto nel recupero della Serie C dal FeralpiSalò.

Due punti nelle ultime sei partite, con soli tre gol realizzati, di cui uno nato da un’autorete ed uno da un rigore. Sono i numeri che certificano la crisi del Seregno, che nel girone A del campionato di serie C è passato in due mesi dal settimo al sedicesimo posto, precipitando così in quella zona playout che aveva lasciato dopo lo zoppicante inizio di stagione.

Il momento sotto la lente d’ingrandimento, per giunta, è stato caratterizzato dalla cessione della proprietà da Davide Erba a Fabio Iurato e Giorgio Coviello e da una finestra invernale di mercato deludente, che ha visto gli azzurri salutare l’attaccante Iacopo Cernigoi, trasferitosi al Pescara, ed il difensore e capitano Martino Borghese, che ha rescisso il contratto per motivi personali, senza che ancora siano arrivati sostituti adeguati e con la possibilità ormai di individuarli solo tra gli svincolati o all’estero.

È questo il quadro in cui è maturata la sconfitta nel recupero della prima giornata del girone di ritorno sul campo della FeralpiSalò, impostasi 3-1, nonostante abbia giocato per poco meno di un’ora in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni di Salines. I bresciani sono passati in vantaggio al 23’ con Luppi, prima di subire al 37’ il pareggio dal dischetto di Cocco, seguito al cartellino rosso a Salines. Nella ripresa, però, Balestrero al 24’ e Guerra a tempo scaduto hanno fissato il tris.

«Il rammarico è tanto - ha commentato nel dopogara il neo capitano Andrea Cocco - per come si era messa la partita sui binari giusti. Nella seconda frazione non abbiamo avuto la forza di replicare ed abbiamo subito troppo, finendo per pagarla cara. Il mercato è stata una brutta botta per noi. Cernigoi e Borghese erano giocatori e persone importanti nello spogliatoio, ma siamo fiduciosi che la società faccia qualche innesto nei prossimi giorni».

Ecco quindi quello che è sembrato un appello: «Numericamente siamo un po’ corti, dopo le ultime due uscite. La squadra va rinforzata perché la classifica lo richiede».

Un parere, questo, che la tifoseria sembra condividere, visti anche i tanti commenti sulla pagina ufficiale di Facebook della società, che hanno messo nel mirino la nuova proprietà. Iurato e Coviello in questa fase, nonostante il loro approdo in Brianza sia recentissimo, sembrano dover affrontare una sfida già decisiva per la credibilità del loro progetto tecnico.

Intanto, sabato 5 febbraio, alle 14.30, gli azzurri tornano in campo a Crema contro la Pergolettese, per un confronto diretto già determinante in chiave salvezza.

