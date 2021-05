Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Serie C, iniziano i playoff del Renate: sfida alla sorpresa Matelica Scattano alle 17.30 di domenica 23 maggio i playoff di Serie C del Renate, già qualificato alla fase nazionale. Prima in trasferta sul campo della neopromossa Matelica.

Scattano alle 17.30 di domenica 23 maggio i playoff di Serie C del Renate, già qualificato alla fase nazionale. Per la truppa allenata da Aimo Diana c’è il Matelica, un avversario inedito, al primo anno tra i Pro, ma già in grado di sovvertire i pronostici e stupire. La squadra marchigiana , proprio dopo Renate, rappresenta il secondo comune più piccolo (meno di 10.000 abitanti) tra le pretendenti alla Cadetteria.

Una vera e propria sfida tra cenerentole, come annunciato dal club brianzolo al termine del sorteggio. Da una parte dunque le pantere nerazzurre, reduci da un riposo fin troppo lungo (tre settimane fa l’ultimo match ufficiale) e dall’eccellente terzo posto in campionato. Dall’altra la debuttante biancorossa, partita con il solo obiettivo salvezza, e poi trovatasi inaspettatamente, settimana dopo settimana, a scalare la classifica del durissimo girone B.

Ad un attacco atomico (59 reti segnate) risponde però una difesa “allegra”, che in ben cinque occasioni ha incassato più di quattro reti, per un totale di 62 marcature subite. Ed è su questo che deve fare leva il Renate, che ha invece sempre dimostrato grande solidità ed equilibrio nella stagione regolare. Per la qualificazione ai quarti di finale, ai nerazzurri potrebbero bastare anche due pareggi, affrontando il duplice confronto da testa di serie.

Debutto in trasferta allo Stadio “Helvia Recina” di Macerata. Tutti a disposizione del mister, fatta eccezione per i cronici assenti Esposito, Marano e Merletti.

