Serie C: il Seregno vince e lancia la rincorsa alla salvezza, con una dedica speciale del mister Il Seregno nell’ultimo turno infrasettimanale della regular season del girone A del campionato di serie C è tornato alla vittoria dopo un’astinenza di centodue giorni, superando 2-1 al Ferruccio il Legnago Salus. Dedica speciale del mister Alberto Mariani.

«Ringrazio tutte le persone meravigliose che erano presenti oggi allo stadio ed i ragazzi del settore giovanile. Rivolgo un pensiero particolare a mio zio, che ci ha lasciati lunedì e che non ho potuto salutare».

Le parole cariche di emozione del tecnico Alberto Mariani a fine gara sono state probabilmente la ciliegina sulla torta del pomeriggio vissuto dal Seregno, che nell’ultimo turno infrasettimanale della regular season del girone A del campionato di serie C è tornato alla vittoria dopo un’astinenza di centodue giorni, superando 2-1 al Ferruccio il Legnago Salus.

L’exploit, firmato dalle reti di Zè Gomes, sempre più decisivo, e di Andrea Cocco, di nuovo a segno su azione dopo tre mesi e mezzo, ha consentito agli azzurri di salire a quota trenta punti in classifica e di agganciare la Pro Sesto, in attesa dei posticipi che vedranno in campo Pergolettese e Giana Erminio, cui spetta il compito di dare un volto definito alla classifica e soprattutto alla zona playout.

Ora per i brianzoli la zona salvezza dista solo tre lunghezze e se il prossimo impegno, quello di domenica 20 marzo, alle 14.30, a Bolzano, contro la capolista Sudtirol, li vede sulla carta sfavoriti, i successivi confronti con Pro Patria, Giana Erminio, Trento e Piacenza potrebbero essere il trampolino per quello che, considerate le premesse recenti, sarebbe un miracolo sportivo, con la conquista della permanenza in serie C dopo un’annata complicatissima. Ma la strada è ancora lunghissima.

