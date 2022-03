Serie C: il Seregno risorge nello “spareggio” col Legnago, vittoria dopo più di tre mesi a secco Nell’impegno infrasettimanale della Serie C il Seregno ha superato per 2-1 il Legnago in un autentico spareggio per allontanarsi dalla zona playout. Brutto stop per il Renate.

Una vittoria più importante dell’oro per il Seregno nell’impegno infrasettimanale della Serie C allo stadio Ferruccio. La squadra di mister Mariani ha superato per 2-1 il Legnago in un autentico spareggio per allontanarsi dalla zona playout. Si è chiusa quindi a 14 la striscia degli azzurri senza vittorie ed è tornato un risultato positivo che mancava dall’inizio di dicembre.

Il Seregno ha messo l’ipoteca sul match nel primo tempo, andando sul 2-0 con Zé Gomes (terzo gol) e Cocco. Nella ripresa gli ospiti hanno accorciato le distanze, ma il Seregno è riuscito a spegnere le ambizioni di rimonta.

I brianzoli sono saliti a 30 punti agganciando la Pro Sesto. Domenica trasferta a casa della capolista Sudtirol.

Brutto stop per il Renate fermato in casa dal Piacenza per 3-0. Pantere quarte a 55 punti, il Feralpisalò allunga a 58.

